CGN OPEN DAY conecta cuatro continentes con energía limpia y cultura

Francia, Namibia, Laos y Brasil demuestran innovación, responsabilidad y compromiso con la comunidad

PARIS, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- China General Nuclear Power Group (CGN) celebró con éxito su CGN OPEN DAY 2025, un evento internacional que se celebró simultáneamente en cuatro continentes. Desde París hasta Husab, desde Mueang Xay hasta Ceará, los participantes presenciaron cómo los proyectos de energía limpia están forjando un futuro más verde, a la vez que fomentan la comprensión cultural y la responsabilidad social.

En Francia, Namibia, Laos y Brasil, estudiantes, familias y miembros de la comunidad se unieron a los empleados de CGN para explorar las instalaciones de energía renovable y participar en actividades culturales. Las Jornadas CGN OPEN DAY destacaron cómo la empresa integra la tecnología avanzada con la educación, la ecología y la conexión con la comunidad.

Francia: Un aula de juventud e innovación

En la sede de CGN Europe Energy en París La Défense, más de 20 estudiantes de la Universidad de Versalles exploraron el centro de control de operaciones de la compañía. Quedaron fascinados por el sistema digital que gestiona parques eólicos en Francia, Reino Unido, Bélgica e Irlanda. Los ingenieros explicaron cómo las turbinas resisten las tormentas, cómo la monitorización acústica protege a aves y murciélagos, y cómo evolucionan los proyectos desde la selección del emplazamiento hasta la conexión a la red eléctrica.

Namibia: Lazos familiares en la mina de uranio de Husab

Cerca de la costa atlántica, casi 80 familiares de empleados participaron en una esperada Jornada de Puertas Abiertas para Familias en la mina de uranio de Husab. Los niños se maravillaron con camiones mineros gigantes "tan altos como casas" y aprendieron cómo se transforma el mineral de uranio paso a paso. Cuestionarios interactivos y charlas científicas convirtieron el emplazamiento en un aula divertida.

Brasil: La energía solar se une a la ecología

En el estado de Ceará, la Planta Solar Lagoinha se convirtió en un aula de naturaleza y ciencias para los escolares locales. Tras las clases de seguridad, tocaron paneles fotovoltaicos y preguntaron cómo la luz solar se convierte en electricidad. Los ingenieros lo explicaron con analogías sencillas, mientras que los expertos ambientales mostraron cómo la planta coexiste con nidos de pájaros, animales y vegetación.

Laos: La tradición se une a la innovación en CGN OPEN DAY

En la provincia de Oudomxay, estudiantes y profesores participaron en CGN OPEN DAY en el Proyecto de Energía Limpia del Norte. Practicaron el tejido tradicional en el "Taller CGN Shimmer" antes de visitar un sitio de demostración solar. La iniciativa mostró cómo CGN apoya el empleo femenino e impulsa el desarrollo de energías limpias en Laos.

Un tema, muchas voces

CGN OPEN DAY tuvo una misión compartida: desarrollar energía limpia en beneficio de la humanidad. Al combinar tecnología, educación y diálogo cultural, CGN demuestra su papel como socio global responsable.

