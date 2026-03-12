(Información remitida por la empresa firmante)

CGTN America & CCTV UN publica "China en Primavera: Oportunidades de Desarrollo de China para el Mundo".

China Media Group presenta el evento especial "China en Primavera: Oportunidades de Desarrollo de China para el Mundo" en la ciudad de Nueva York el viernes 13 de marzo.

La reunión política anual de las Dos Sesiones de China concluyó en Pekín el jueves, con líderes nacionales que definieron una agenda centrada en la prosperidad común, el crecimiento económico de alta calidad y la aceleración de la innovación tecnológica.

Para desentrañar la importancia de estas reuniones, el evento para medios en la ciudad de Nueva York convocará a diplomáticos, académicos, banqueros y economistas para un debate a fondo sobre las conclusiones clave de las sesiones de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. El evento explorará cómo la agenda política de este año impulsa los objetivos de modernización más amplios de China y su compromiso continuo con la apertura.

Un tema central de las Dos Sesiones de este año fue la tecnología. Los líderes destacaron la Iniciativa AI Plus —un ambicioso esfuerzo para integrar la inteligencia artificial en los principales sectores de la economía china—, junto con planes más amplios para expandir la innovación científica y fortalecer las industrias emergentes. Los ponentes del evento examinarán el significado de estas prioridades para la trayectoria económica de China y su papel en la configuración del desarrollo tecnológico global.

Los funcionarios chinos también adoptaron un tono marcadamente internacionalista, abogando por una cooperación multilateral más sólida y un sistema comercial global justo y abierto. En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, el evento mediático destacará la importancia del diálogo sostenido entre las dos economías más grandes del mundo, no solo para las relaciones bilaterales, sino también para la estabilidad y la prosperidad globales.

Al reunir a las principales voces del mundo financiero, diplomático y académico, el evento de Nueva York ofrece una oportunidad para ir más allá de los titulares y participar seriamente en la evolución de la política de China. A medida que las decisiones tomadas en Pekín repercuten cada vez más en los mercados internacionales, eventos como este desempeñan un papel vital para fomentar el entendimiento mutuo que el mundo necesita con urgencia.

