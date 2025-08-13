(Información remitida por la empresa firmante)

- CGTN AMERICA y CCTV ONU presentan el evento "Ecos de Paz" para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial

WASHINGTON, 13 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV ONU lanzan el evento "Ecos de Paz" para conmemorar el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El evento de intercambio cultural "Ecos de Paz" en la ciudad de Nueva York presenta delegaciones internacionales, veteranos y experiencias multimedia únicas para conmemorar el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la fundación de las Naciones Unidas. El evento, programado para las 20.00 h (hora del este) del 13 de agosto en la sede de la ONU, busca honrar a los héroes, reflexionar sobre la resiliencia y reafirmar los principios de paz que han guiado a la comunidad internacional durante ocho décadas.

Al evento de intercambio cultural asistirán delegaciones de aproximadamente 30 países, incluidos funcionarios de las Naciones Unidas, representantes de veteranos de la Segunda Guerra Mundial y diplomáticos.

El programa incluye discursos magistrales de figuras prominentes de China, Estados Unidos y las Naciones Unidas. Los músicos interpretarán "Tennessee", de la película Pearl Harbor, que captura la esencia agridulce del amor a la sombra de la guerra. También presentarán "Flores de Paz", un homenaje a la esperanza y al triunfo sobre la adversidad.

Se proyectará una impresionante proyección cartográfica en la pared lateral del Edificio de la Secretaría. La proyección narrará visualmente la trayectoria del mundo hacia la paz y el establecimiento de las Naciones Unidas. El complejo de la Sede de la ONU en la ciudad de Nueva York se inauguró oficialmente el 9 de enero de 1951. El emblemático Edificio de la Secretaría se terminó de construir en 1950. Estos edificios encarnan la visión compartida de paz y cooperación de la comunidad internacional tras la Segunda Guerra Mundial, basada en los ideales de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Presentado por China Media Group, el evento de intercambio cultural "Ecos de Paz" subraya la importancia continua de las Naciones Unidas en el fomento de la paz y la cooperación mundial.

