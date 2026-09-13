CGTN: Cómo los BRICS crean nuevas oportunidades para el desarrollo del Sur Global

(Información remitida por la empresa firmante)

CGTN publicó un artículo que analiza cómo las cuatro iniciativas globales de China se alinean con la cooperación de los BRICS para crear nuevas oportunidades de desarrollo para el Sur Global. El artículo destaca cómo estas iniciativas están ayudando al Sur Global a impulsar un desarrollo más inclusivo y a tener una mayor influencia en los asuntos globales.

BEIJING, 13 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Una planta de energía solar está llevando energía más limpia a comunidades remotas. Una plataforma industrial digital conecta empresas transfronterizas. Una propuesta de intercambio de granos busca fortalecer la seguridad alimentaria mundial. Una voz unificada garantiza que las naciones en desarrollo tengan voz en la gobernanza de la IA.

Estos no son casos de éxito aislados. En conjunto, ilustran cómo la cooperación de los BRICS está generando oportunidades tangibles para el Sur Global, demostrando cómo las cuatro principales iniciativas globales de China se están traduciendo en acciones concretas.

Mientras los BRICS celebran 20 años de cooperación, el presidente chino Xi Jinping asistirá a la 18ª Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre, por invitación del primer ministro indio Narendra Modi. Bajo el lema "Construyendo resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad", la cumbre llega en un momento crucial, ya que las naciones del Sur Global buscan activamente caminos de desarrollo más resilientes, inclusivos y autosuficientes.

Como señaló Stefan Ossenkoepper, investigador del Instituto Schiller de Alemania, la filosofía que sustenta la cooperación de los BRICS se alinea perfectamente con las cuatro iniciativas globales de Xi Jinping, creando una poderosa fuerza colectiva para forjar un nuevo paradigma de desarrollo mutuamente beneficioso.

Priorizar el desarrollo

El desarrollo ha sido el pilar fundamental de los BRICS desde su creación.

El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), cuya creación impulsó personalmente Xi Jinping, ha aprobado 139 proyectos con una financiación total de aproximadamente 43.000 millones de dólares para finales de 2025. Desde energías renovables e infraestructura de transporte hasta vivienda asequible y acceso a agua potable, la financiación del NBD mejora directamente los medios de vida en todo el mundo en desarrollo.

Mientras tanto, la creación del Centro de Capacidad Industrial de los BRICS en China ha proporcionado una plataforma especializada para la cooperación industrial, la transferencia de tecnología y la búsqueda de socios comerciales.

La académica indonesia Siti Mutiah Setiawati observó que, en los últimos cinco años, la Iniciativa de Desarrollo Global y la cooperación de los BRICS se han reforzado mutuamente, elevando el desarrollo en la agenda internacional y traduciendo las aspiraciones compartidas en resultados concretos para los mercados emergentes.

Abordar los riesgos compartidos

Para el Sur Global, el desarrollo y la seguridad están estrechamente ligados.

Ante los complejos desafíos actuales en materia de energía, seguridad alimentaria y cambio climático, los miembros de los BRICS están ampliando la cooperación más allá del crecimiento económico para mitigar conjuntamente los riesgos compartidos.

En la Reunión de Ministros de Agricultura de los BRICS celebrada en junio de 2026, los miembros priorizaron la seguridad alimentaria, el comercio agrícola, la agricultura resiliente al clima y la innovación. Dado que las naciones BRICS representan aproximadamente el 42 % de las tierras agrícolas mundiales y la producción mundial de cereales, iniciativas como la propuesta BRICS Grain Exchange están preparadas para estabilizar las cadenas de suministro alimentario mundiales.

Este enfoque colaborativo encarna la Iniciativa de Seguridad Global, que aboga por una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, reconociendo que la verdadera estabilidad depende de salvaguardar los cimientos mismos del desarrollo.

Poner a las personas en el centro

Más allá de los balances y los megaproyectos, en última instancia, los BRICS se tratan de personas.

El bloque ha establecido un sólido marco cultural intergubernamental, dando lugar a plataformas vibrantes en materia de cine, educación, deportes, medios de comunicación e intercambios juveniles. Estas iniciativas cierran las brechas culturales y empoderan a las generaciones más jóvenes para que aprendan unas de otras.

Esto refleja la esencia central de la Iniciativa de Civilización Global: respetar la diversidad de civilizaciones, promover el aprendizaje mutuo y construir vínculos duraderos entre los pueblos.

Dar al Sur Global una mayor voz

BRICS no solo ayuda a las naciones en desarrollo a participar de los frutos del crecimiento, sino que también las empodera para contribuir a la configuración de las reglas de la gobernanza global y la tecnología de vanguardia.

La Declaración de BRICS de 2025 sobre la Gobernanza de la IA impulsó un ecosistema digital inclusivo, asegurando que los países en desarrollo transiten de consumidores pasivos de tecnología a actores activos en la formulación de normas.

Este movimiento refleja directamente la Iniciativa de Gobernanza Global (IGG) de China, que aboga por la igualdad soberana, el multilateralismo y un orden internacional más equitativo. B. R. Deepak, profesor de la Universidad Jawaharlal Nehru, señaló que la IGG ofrece un marco valioso para que BRICS impulse la reforma de la gobernanza global, fortaleciendo el sistema centrado en la ONU para hacerlo más representativo y justo.

Mientras los líderes de los BRICS se reúnen en Nueva Delhi para la 18ª Cumbre de los BRICS, el bloque continúa forjando caminos concretos para una colaboración más profunda. En este proceso continuo, las cuatro iniciativas globales de China ofrecen un marco claro para generar nuevas oportunidades en todo el Sur Global, allanando el camino hacia un futuro más equitativo, inclusivo y compartido.

https://news.cgtn.com/news/2026-09-11/How-BRICS-creates-new-opportunities-for-Global-South-development-1Qm07pN10U8/p.html

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