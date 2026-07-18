(Información remitida por la empresa firmante)

-CGTN: China se compromete a convertir la IA en un motor de prosperidad compartida en medio de una creciente brecha en materia de IA

SHANGHAI, 18 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que Pakistán entra en su temporada anual de monzones, los pronósticos precisos son cruciales para proteger vidas y medios de subsistencia. Impulsado por inteligencia artificial, el sistema meteorológico MAZU de China está ayudando a Pakistán a detectar señales de alerta temprana y emitir alertas más rápidas sobre posibles fenómenos meteorológicos extremos.

"Utilizando esta plataforma, podemos hacer predicciones más precisas de inundaciones, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos", dijo Furrukh Bashir, jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo del Departamento Meteorológico de Pakistán. "Esperamos ver más productos como este que puedan beneficiar a personas de todo el mundo".

Implementado en varios países, el sistema demuestra cómo la IA puede ayudar a abordar los desafíos globales. A través de modelos de código abierto, cooperación tecnológica e iniciativas internacionales, China está trabajando para hacer que la IA sea más accesible y garantizar que sus beneficios lleguen a más personas en todo el mundo.

En la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026 y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA en Shanghái el viernes, el presidente chino Xi Jinping hizo un llamamiento a los países para que mantengan un enfoque centrado en las personas y trabajen juntos para construir un sistema de gobernanza global de la IA justo e inclusivo.

"China, como gran potencia responsable, siempre está comprometida con la provisión de bienes públicos internacionales relacionados con la IA", afirmó Xi.

Convertir la IA en una oportunidad compartida mediante la apertura

En la conferencia, Xi anunció una serie de medidas para apoyar el desarrollo global de la IA, entre las que se incluyen la asistencia a 30 países para el uso del sistema meteorológico MAZU, la oferta de 5.000 oportunidades de formación en IA para países en desarrollo durante los próximos cinco años y el establecimiento de centros internacionales de cooperación para la aplicación de la IA con la ASEAN, la Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de Cooperación de Shanghái y BRICS.

China también ha impulsado el desarrollo de código abierto para promover un crecimiento global de la IA más inclusivo.

Modelos chinos como DeepSeek y Qwen de Alibaba han captado la atención mundial por su alta eficiencia, asequibilidad y apertura, lo que permite a desarrolladores y empresas adoptar tecnologías de IA a menor coste. Datos oficiales muestran que los modelos de IA de código abierto de China han superado recientemente los 10.000 millones de descargas acumuladas en todo el mundo.

En África, por ejemplo, el enfoque de código abierto de DeepSeek permite a los desarrolladores descargar y optimizar libremente sistemas de IA, lo que contribuye a fortalecer las capacidades digitales locales y a fomentar la innovación autóctona en todo el continente.

Este enfoque también ha reducido significativamente los costes. Con un precio de tan solo 0,27 dólares por millón de tokens de entrada y 1,10 dólares por millón de tokens de salida, DeepSeek ha reducido las barreras de entrada en más de un 90 % en comparación con algunos modelos de IA occidentales convencionales, lo que permite a más usuarios y empresas africanas participar en la transformación digital.

"China, como país en desarrollo, comprende las aspiraciones de muchos países del Sur Global en materia de desarrollo económico y progreso tecnológico", afirmó Zhang Weiwei, subdirector del Instituto de Estudios para la Paz y la Seguridad Mundial del Instituto Chino de Estudios Internacionales.

Zhang señaló que los modelos de IA de código abierto de China permiten a los países desarrollar aplicaciones con mayor rapidez y a menor coste, lo que facilita que más naciones en desarrollo se beneficien del avance tecnológico.

Promoción de la cooperación global para superar la brecha en IA

Con el rápido desarrollo de las tecnologías de IA, la brecha global en este campo se está ampliando. El Informe de Progreso y Tendencias Digitales 2025 del Banco Mundial destacó importantes diferencias entre los países de ingresos altos y los de ingresos medios y bajos en cuanto a sistemas de IA y capacidad de computación. Mientras tanto, los recursos globales de centros de datos siguen estando altamente concentrados en las economías desarrolladas, y África representa menos del 1 % de la capacidad global.

Para abordar estas brechas cada vez mayores, Xi pidió a los países que ayuden a las naciones en desarrollo a mejorar las capacidades de IA, cerrar la brecha digital y construir un marco de gobernanza globalmente aceptado para garantizar que las tecnologías emergentes beneficien a la humanidad en su conjunto.

China ha abogado durante mucho tiempo por un sistema de gobernanza global de la IA justo e inclusivo. En 2023, propuso la Iniciativa Global de Gobernanza de la IA, seguida del Plan de Acción de Creación de Capacidades de IA para el Bien y para Todos en 2024 y la Iniciativa de Cooperación Internacional AI+ en 2025. Estos esfuerzos tienen como objetivo promover el desarrollo responsable de la IA y ayudar a cerrar la brecha digital.

China también ha trabajado para crear plataformas para la cooperación internacional. Lanzó el Centro para la Gobernanza Innovadora de la IA Global (CGAIG) y el Grupo de Amigos para la Cooperación Internacional sobre el Desarrollo de Capacidades en IA, reuniendo a los países para fortalecer el diálogo, compartir conocimientos y mejorar el desarrollo de capacidades.

La firma del acuerdo que establece la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial en Shanghái el jueves supuso un paso más hacia el avance de la cooperación global en IA y la promoción del desarrollo seguro, equitativo y beneficioso de la inteligencia artificial.

Desde modelos de código abierto y programas de formación en IA hasta iniciativas de gobernanza global, China trabaja para convertir la inteligencia artificial en un motor compartido de innovación y desarrollo, garantizando que los beneficios de esta tecnología transformadora, antes disfrutados solo por unos pocos, lleguen a más países y comunidades.

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