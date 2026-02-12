CGTN: China está fortaleciendo las industrias rurales especializadas para promover la revitalización rural

(Información remitida por la empresa firmante)

CGTN publicó un artículo que explora los esfuerzos de China para fortalecer las industrias rurales especializadas como parte de su estrategia más amplia de revitalización rural. El artículo destaca cómo los enfoques localizados y personalizados y los avances tecnológicos, como la integración de la IA y el Internet de las Cosas, impulsan la innovación y mejoran los ingresos de los agricultores, posicionando la agricultura como un sector moderno y fundamental para el desarrollo futuro de China.

BEIJING, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En el este de China, las hortalizas se cultivan en invernaderos controlados por sensores. En el noroeste, los peces se crían en estanques excavados en la arena del desierto. Más al sur, los granos de café se transforman en marcas premium. Mientras tanto, en las praderas del norte, el ganado vacuno de alta calidad es la base de las cadenas de suministro modernas. Estas industrias rurales se están integrando en un impulso más amplio para modernizar la agricultura china.

Al entrar China en el primer año de su XV Plan Quinquenal (2026-2030), el presidente chino, Xi Jinping, ha enfatizado que el trabajo relacionado con la agricultura, las zonas rurales y los agricultores es "de vital importancia". China debe esforzarse por convertir la agricultura en un importante sector modernizado y garantizar un nivel de vida moderno en las zonas rurales para que los agricultores puedan disfrutar de una vida más próspera, afirmó Xi en la conferencia central anual de trabajo rural celebrada en diciembre pasado.

La dirección política es explícita. Las Recomendaciones del Comité Central del Partido Comunista de China para la Formulación del XV Plan Quinquenal instan al desarrollo coordinado de una agricultura impulsada por la tecnología, respetuosa con el medio ambiente, centrada en la calidad y orientada a las marcas, convirtiéndola en un sector pilar moderno. Estas prioridades se detallaron en el documento central nº 1 para 2026, que describió medidas para impulsar la modernización agrícola y rural y promover la revitalización rural integral.

Adaptado a las condiciones locales

En las montañas Dabie de la ciudad de Lu'an, provincia de Anhui, al este de China, el terreno escarpado antaño limitaba la agricultura. Hoy en día, los valles utilizan un modelo de cultivo ecológico para el Dendrobium officinale, una hierba medicinal de gran valor. Con el apoyo de empresas líderes, las áreas de plantación han superado las 23.600 mu (aproximadamente 1.573 hectáreas), alimentando a más de 2.600 entidades comerciales y creando empleo para más de 22.000 personas.

En la ciudad de Wuzhou, en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, al sur de China, las tierras montañosas se han transformado en plantaciones de té a gran escala. Gracias a una geografía y un clima favorables, las áreas de cultivo de té superan ahora las 400.000 mu, con una producción anual superior a las 40.000 toneladas y un valor total de producción previsto de más de 30.000 millones de yuanes (4.300 millones de dólares) en 2025.

Estos ejemplos forman parte de una tendencia más amplia en China. Durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), China apoyó 210 clústeres industriales especializados, 250 parques industriales agrícolas modernos y 1.098 ciudades agrícolas sólidas. A nivel nacional, las empresas agrícolas líderes a nivel de condado han alcanzado las 94.000, incluidas 2.250 a nivel nacional.

"Las industrias a nivel de condado que impulsan los ingresos locales son un vehículo clave para que los agricultores aumenten sus ingresos a nivel local", afirmó Zhong Yu, investigador de la Academia China de Ciencias Agrícolas. Señaló que mecanismos como las compras basadas en pedidos, los dividendos de capital y el empleo local ayudan a los agricultores a participar equitativamente en el crecimiento industrial.

La tecnología como un avance

En el condado de Yi, provincia de Hebei, al norte de China, los caquis locales solían venderse solo en temporada. Gracias a la colaboración con universidades agrícolas, las empresas desarrollaron técnicas como el "método de enfriamiento por gradiente" que prolonga la vida útil de días a casi un año, lo que permite un suministro durante todo el año. En el distrito de Wenjiang de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, al suroeste de China, las fábricas de fresas basadas en IA e Internet de las Cosas (IdC) utilizan cientos de sensores para gestionar la producción, lo que aumenta significativamente el rendimiento.

Estos cambios a nivel micro reflejan un giro político más amplio. El documento central número uno para 2026 instó a mejorar la eficacia de la innovación en ciencia y tecnología agrícola y, por primera vez, fomentó explícitamente una aplicación más amplia de drones, IdC y robots agrícolas.

El presidente Xi ha insistido repetidamente en que la clave de la modernización agrícola reside en el progreso científico y tecnológico y la innovación. China ha construido un sistema de innovación agrícola relativamente completo, que comprende más de 800 instituciones de investigación, más de 120.000 investigadores y alrededor de 400.000 técnicos agrícolas de base.

Para Li Jianjun, profesor de la Universidad Agrícola de China, el XV Plan Quinquenal será crucial para sentar las bases de la materialización fundamental de la modernización socialista. Acelerar la integración de la innovación tecnológica con la innovación industrial agrícola es esencial para abordar las deficiencias persistentes del desarrollo rural. Añadió que, si se hace bien, puede convertir la agricultura en un pilar de la industria moderna, más resiliente, competitiva y sostenible.

