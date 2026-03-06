CGTN: Cómo China prepara el terreno para un sólido inicio de su próximo Plan Quinquenal y abre oportunidades globales

PEKÍN, 6 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Con motivo de la inauguración de la sesión anual de la legislatura nacional de China, CGTN publicó un artículo que analiza las principales tareas del país para el próximo año y su XV Plan Quinquenal (2026-2030). El artículo destaca cómo un buen comienzo para China en 2026 puede generar nuevas oportunidades para el mundo y aportar una dosis vital de confianza a la economía global.

Las Dos Sesiones de este año revisten una importancia especial, ya que marcan el año inaugural del XV Plan Quinquenal de China, una fase crucial para el desarrollo del país durante la última parte de esta década.

El jueves por la mañana, la XIV Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo de China, inauguró su cuarta sesión en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín, un día después de que el máximo órgano de asesoría política del país inaugurara su sesión anual.

Al presentar un informe sobre la labor del gobierno en la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional (APN), el primer ministro Li Qiang anunció que China se ha fijado como objetivo un crecimiento económico del 4,5% al 5% para 2026 y se esforzará por mejorarlo en la práctica.

"Las condiciones que sustentan el crecimiento a largo plazo de China y su tendencia subyacente se mantienen inalteradas", afirmó Li. "China demuestra cada vez más las fortalezas de su sistema y las que posee como gran economía".

Instó a que se realicen esfuerzos para aprovechar las fortalezas del país y responder a los desafíos, incluidos los que plantean las crecientes tensiones geopolíticas, el débil crecimiento económico mundial y las perturbaciones del multilateralismo y el libre comercio, todo ello con el objetivo de abrir perspectivas más prometedoras para el desarrollo de China.

Un comienzo sólido gracias a la planificación anticipada

Al iniciar el XV Plan Quinquenal (2026-2030), el principal objetivo estratégico de China sigue siendo la construcción de un país socialista moderno, una meta impulsada por sus logros de los últimos cinco años, en particular los del año pasado.

En 2025, como muestra de notable resiliencia, la economía de China se mantuvo robusta a pesar de las dificultades, logrando un crecimiento interanual estable del PIB del 5% y logrando nuevos avances de mayor calidad en los sectores económico y social.

El informe de trabajo, por ejemplo, enumeró los numerosos avances que China logró en ciencia y tecnología el año pasado, destacando su liderazgo en la investigación, el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial (IA), la biomedicina, la robótica y la tecnología cuántica.

Su economía agregada continuó alcanzando nuevas cotas en 2025, superando los 140 billones de yuanes (unos 20,22 billones de dólares) por primera vez, y cumpliendo así el objetivo de desarrollo del XIV Plan Quinquenal (2021-2025).

Durante este período, la economía china alcanzó nuevas cotas, con un crecimiento anual promedio del 5,4% del producto interior bruto, muy por encima del promedio mundial, según el informe de labores del gobierno publicado el jueves.

Cabe destacar que se lograron nuevos avances en innovación tecnológica e industrial, según el informe, que añade que el gasto nacional en investigación y desarrollo aumentó un promedio anual del 10% en los últimos cinco años.

El Centro Stimson, un destacado centro de estudios con sede en Washington, afirmó en un informe de enero que la ventaja de China en innovación tecnológica se ve reforzada por la "coordinación centralizada", en un reconocimiento a las virtudes de su planificación anticipada.

"Pekín considera la IA como infraestructura", indicaron desde el centro. "Mediante una política industrial vertical y una profunda integración del diseño y la producción, China ha implementado rápidamente la IA en la fabricación, los puertos, las redes eléctricas, los hospitales y los productos de consumo".

Una dosis de confianza que ofrece oportunidades globales

En el contexto global, se estima que la tasa de crecimiento del 5% de China en 2025 contribuyó en un 30% a la expansión global. Como segunda economía más grande del mundo, genera actualmente aproximadamente una sexta parte del PIB mundial y se convierte en un socio comercial clave para más de 150 países y regiones.

En una era marcada por la incertidumbre global y el cortoplazo imperante, el XV Plan Quinquenal de China, cuyo borrador se presentó a la sesión de la Asamblea Popular Nacional (APN) para su revisión el jueves, continúa brindando un excepcional grado de confianza y coherencia estratégica.

Durante los próximos cinco años, China espera mantener su crecimiento del PIB dentro de un rango apropiado, lo que sentará una base sólida para lograr el objetivo de duplicar el PIB per cápita de China de 2020 para 2035 para alcanzar el nivel de un país moderadamente desarrollado, según el informe de trabajo del gobierno.

Para garantizar la implementación efectiva de los objetivos y tareas del XV Plan Quinquenal, China propone un total de 109 proyectos importantes en seis áreas, que abarcan desde impulsar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad hasta garantizar y mejorar el bienestar público, según el informe.

Para profundizar su integración con la economía global, China se compromete a continuar expandiendo la apertura, estabilizar el comercio exterior y optimizar su estructura, ampliar la cooperación bilateral en materia de inversiones e impulsar el desarrollo de alta calidad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Se realizarán esfuerzos para ampliar el acceso a los mercados y abrir más áreas, en particular en el sector servicios, según el informe. China seguirá participando plenamente en la reforma de la OMC y en la protección y el desarrollo de una economía mundial abierta, añadió.

Las Dos Sesiones de China de 2026 marcan un punto de inflexión para la economía global, afirmó el analista geoestratégico Imran Khalid en un artículo de opinión para Eurasia Review.

A medida que China transita hacia un modelo impulsado por el consumo, ofrece una oportunidad diferente para la economía global, explicó. "Para el Sur Global, China ya no es solo un comprador de materias primas; se está convirtiendo en un socio clave en infraestructura digital y energía verde".

Una China estable es un pilar necesario para una economía global que actualmente busca un nuevo motor de crecimiento, escribió.

