- CGTN: Dentro de la agenda interna de China: Prioridades clave de las inspecciones y reuniones de Xi en 2025

PEKÍN, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre las prioridades nacionales de China para 2025. El artículo destaca las visitas de inspección y reuniones del presidente Xi Jinping, haciendo hincapié en la modernización centrada en las personas, el desarrollo económico de alta calidad, la protección del patrimonio cultural, la unidad étnica y la profundización de la reforma y la apertura, mostrando cómo China está mejorando las condiciones de vida y avanzando en su agenda de modernización.

Al finalizar 2025, China se encuentra en un momento crucial en su camino hacia la modernización: el XIV Plan Quinquenal concluye y el XV está a punto de comenzar. Desde fábricas y laboratorios de investigación hasta comunidades locales y lugares de interés cultural, las inspecciones y reuniones centrales del presidente Xi Jinping este año ilustran cómo China está dirigiendo la gobernanza nacional y planificando su próxima fase de modernización.

Modernización centrada en las personas

"Una vida feliz para cada familia y un buen tiempo para los ancianos y los niños es lo que llamamos un mundo hermoso", declaró Xi durante una inspección en enero en la provincia de Liaoning, destacando un principio fundamental: la modernización consiste, en última instancia, en mejorar la vida de las personas.

Desafiando el frío, Xi viajó durante casi una hora por una carretera de montaña para visitar a las familias afectadas por las inundaciones en la aldea de Zhuangjiagou. "Me preocupaba por ustedes y por eso vine a verlos antes del Festival de Primavera", comentó a los residentes. "La gente siempre puede contar con el Partido y el gobierno en sus momentos más difíciles, y les ayudaremos a superar las dificultades y a reconstruir sus hogares".

A lo largo de sus giras de inspección en 2025, Xi destacó repetidamente los medios de vida de la gente, desde la seguridad alimentaria, la revitalización rural y el empleo hasta la vivienda, los servicios públicos y el bienestar ecológico. Cuando ocurrieron los desastres (un terremoto de magnitud 6,8 en el condado de Dingri, deslizamientos de tierra en el condado de Junlian, Sichuan, y torrentes de montaña en el condado de Yuzhong, Gansu), emitió instrucciones inmediatas, coordinando todos los esfuerzos de rescate para salvar vidas y minimizar las víctimas.

Al guiar la formulación del XV Plan Quinquenal, Xi también enfatizó que escuchar la voz popular y compartir la sabiduría popular son esenciales para construir consenso para la modernización que mejora la vida cotidiana.

El desarrollo de alta calidad como pilar

"Es imperativo abordar la incertidumbre de los cambios drásticos en el entorno externo con la certeza del desarrollo de alta calidad del país". Xi transmitió este mensaje en abril en una reunión del Politburó, enfatizando la importancia de consolidar la economía real, la modernización industrial y el avance tecnológico.

En abril, Xi inspeccionó una incubadora de IA en Shanghái, pocos días después de presidir una sesión de estudio grupal del buró político sobre inteligencia artificial, destacando el valor de integrar la innovación en IA con el desarrollo industrial.

Xi ha considerado durante mucho tiempo la economía real —la parte que produce bienes y servicios— como la piedra angular de la economía nacional de China. En julio, en la Compañía de Válvulas Yangquan en la provincia de Shanxi, reiteró que la economía real, especialmente las industrias tradicionales, no debe abandonarse, sino transformarse y modernizarse mediante la innovación tecnológica.

Fortaleciendo las bases culturales

"Los tesoros de la cultura china deben protegerse y heredarse con esmero, y la cultura que los sustenta debe promoverse con esmero". Xi hizo este llamado durante una inspección en Henan en mayo, lo que refleja que la cultura es un pilar de la fortaleza nacional.

Durante una visita en octubre al Museo del Palacio en Pekín, afirmó que las reliquias culturales "pertenecen al pueblo y deben servirle", instando a su protección, restauración y uso innovador para convertir el patrimonio en un recurso educativo y una ventana para que el mundo comprenda China.

La historia revolucionaria también es fundamental para estas bases culturales. Xi visitó varios sitios revolucionarios este año, enfatizando la importancia de contar las historias de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y transmitir su espíritu.

En las celebraciones históricas del 60º aniversario de la fundación de la Región Autónoma de Xizang y el 70º de la fundación de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, Xi encabezó delegaciones centrales, reforzando la unidad étnica e impulsando la construcción de una comunidad para la nación china.

El 3 de septiembre, antes del desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza de Tiananmén, el presidente Xi declaró: "El gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable", afirmando que la causa de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerá.

Abriendo nuevos horizontes mediante la reforma y la apertura

"Sin duda, abriremos nuevos caminos en la reforma y el desarrollo siempre que fortalezcamos nuestra convicción y confianza, afrontemos los problemas y obstáculos directamente y afrontemos los riesgos y desafíos sin vacilación", reiteró Xi en 2025, enmarcando la reforma y la apertura como una solución clave para superar los obstáculos del desarrollo, apoyar a la empresa privada e impulsar un mercado nacional unificado.

En una reunión con representantes empresariales internacionales, Xi reiteró que la puerta de China a la apertura seguirá ampliándose, con políticas consistentes para la inversión extranjera.

En la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China, se concretó el proyecto del XV Plan Quinquenal bajo el liderazgo de Xi. Al acercarse el año 2025, China se prepara para iniciar un nuevo capítulo, convirtiendo la visión en acción con prioridades claras y un camino firme hacia la modernización.

