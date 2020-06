COMUNICADO: CGTN destaca la lucha contra el terrorismo en Xinjiang con un nuevo documental

BEIJING, 20 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- CGTN se dispone a emitir un nuevo documental sobre la lucha contra el terrorismo en Xinjiang. El objetivo del documental es arrojar luz sobre la violencia que azota la región del lejano oeste de China, y recordar tanto a las personas que han perdido la vida como a los sobrevivientes en la lucha continua contra las peligrosas ideologías.

Este es el tercer documental de su serie que narra cómo el terrorismo asoló Xinjiang y cómo su gente ha estado viviendo el trauma en sus secuelas.

Documental Tianshan Still Standing: https://youtu.be/S2yWUopabvE [https://youtu.be/S2yWUopabvE]

Los dos primeros documentales, cada uno de menos de una hora, también se pueden ver a continuación.

Los siguientes enlaces y la descripción del documental pueden contener imágenes desagradables para algunos lectores:

Vea: Fighting terrorism in Xinjiang [https://news.cgtn.com/news/2019-12-05/Fighting-terrorism-in-...]

Vea: The black hand -- ETIM and terrorism in Xinjiang [https://news.cgtn.com/news/2019-12-07/The-black-hand-ETIM-an...]

Entre 1990 y 2016, miles de ataques terroristas plagaron la amplia tierra de Xinjiang. Un gran número de vidas inocentes se perdieron en ataques horribles. Para los sobrevivientes, el coste psicológico podría rivalizar con el de las bajas físicas. Xia Yeling, una psicóloga con sede en Urumqi, dijo que ha tratado a cientos de pacientes que sufren de trastornos de estrés postraumático (PTSD) desde los disturbios del 5 de julio de 2009, en la capital de la región. La matanza causó 197 muertes y más de 1.700 heridos. Xia dijo a CGTN que aquellos que sufren de PTSD van desde estudiantes de secundaria hasta personas de la tercera edad mayores de 80 años.

Cuando los síntomas del trauma no desaparecen, las personas no tienen otra alternativa que seguir adelante. Mirexmetjan Rozi, superviviente del ataque a la Mezquita Id Kah el 30 de julio de 2014, nunca ha regresado a la mezquita situada en el centro de la ciudad de Kashgar. "Sólo pensar en ello me hace estallar en un sudor frío y siento ganas de llorar."

A más de 800 kilómetros de distancia, Dilqemer Tursun, testigo y superviviente de los ataques en el condado de Luntai de septiembre de 2014, está ayudando a las personas como terapeuta de rehabilitación. Para ella, hay un sentimiento entrelazado de odio y perdón por el terrorista. "Les deben haber lavado el cerebro por los videos violentos. Creo que también son víctimas."

Mientras que los residentes han pagado caro por el terrorismo en la región, aquellos en primera línea se enfrentan constantemente a la amenaza de muerte. Mientras la policía se ocupa de los terroristas que usan armas que van desde bombas caseras hasta AK-47, han perdido a muchos compañeros en el cumplimiento del deber.

En abril de 1998, el oficial de policía Long Fei perdió la vida durante una redada contra un escondite terrorista en la prefectura de Yili. Debido al caos en la región, simplemente ser un oficial de policía le hizo ser un objetivo.

Estos ataques violentos contra personas regulares y la policía han llevado a una mayor seguridad en la región. Yalqun Yaqup, subdirector general del Departamento de Seguridad Pública de Xinjiang, dijo en una entrevista con CGTN que los métodos de los terroristas se han vuelto cada vez más "brutales" ya que utilizan cualquier cosa, desde cuchillas y armas hasta atentados suicidas. Mostró a CGTN por primera vez en la historia un alijo de 5.000 granadas caseras incautadas en 1999 del grupo terrorista "Kuresh", así como 15.000 armas incautadas en 2006, algunas de las cuales fueron contrabandeadas desde el extranjero.

