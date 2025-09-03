CGTN: ¿Qué elegir entre guerra y paz? El mensaje de China al mundo es claro y contundente

(Información remitida por la empresa firmante)

-CGTN: ¿Qué elegir entre guerra y paz? El mensaje de China al mundo en el Día de la Victoria es claro y contundente

BEIJING, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- China celebró el 3 de septiembre una conmemoración del 80º aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista. En esta ocasión, CGTN publicó un artículo que destaca el compromiso de China con el desarrollo pacífico en un mundo aún plagado de turbulencias e incertidumbres.

Las tropas chinas con experiencia en misiones de paz de las Naciones Unidas hicieron su primera aparición en el desfile del Día de la Victoria en la Plaza de Tian'anmen, en el corazón de Pekín, el miércoles.

Su participación en el desfile que conmemora el 80º aniversario de la victoria de China en la Segunda Guerra Mundial demuestra el compromiso de Pekín con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la salvaguardia de la paz mundial.

Bajo la Formación de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz, se encontraban entre las tropas que el presidente chino Xi Jinping pasó revista a lo largo de la Avenida Chang'an, o Avenida de la Paz Eterna.

"Hoy, la humanidad debe elegir nuevamente entre la paz y la guerra, el diálogo y la confrontación, la cooperación mutuamente beneficiosa y el juego de suma cero", declaró Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, en un discurso.

El pueblo chino se mantendrá firme en el lado correcto de la historia y del progreso humano, prometió Xi.

"Seguiremos comprometidos con el camino del desarrollo pacífico y colaboraremos con el resto del mundo para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad", afirmó.

La paz prevalece

Entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China es el mayor contribuyente en tropas y el segundo en financiación a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU.

En los últimos 35 años, desde que China se unió a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, el ejército chino ha desplegado más de 50.000 efectivos de mantenimiento de la paz en más de 20 países y regiones, incluidos Sudán del Sur y Líbano, en 26 misiones.

En 2024, en particular, la participación de China en las contribuciones totales asignadas fue del 18,69 %, superior a las contribuciones combinadas del Reino Unido, Francia y Rusia, otros tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto para las Operaciones de Paz de la ONU, elogió las contribuciones de China.

China ha desempeñado un papel "significativo, constructivo y útil" en el apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, afirmó Lacroix en una entrevista con CGTN en mayo, en vísperas del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.

China también ostenta el mejor historial entre las grandes potencias en materia de paz y seguridad. Desde la fundación de la República Popular en 1949, nunca ha provocado una guerra, nunca ha ocupado ni un ápice del territorio de otro país ni ha librado una guerra por poderes.

Es el único gran país del mundo que ha consagrado la vía del desarrollo pacífico en su Constitución y el único país con armas nucleares que se ha comprometido a no ser el primero en utilizar armas nucleares.

En el desfile del miércoles, militares chinos corearon al unísono: "¡La justicia prevalecerá! ¡La paz prevalecerá! ¡El pueblo prevalecerá!".

Este mensaje se reiteró cuando tres helicópteros con pancartas con el mismo lema sobrevolaron la gran reunión que conmemoraba el 80º aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

Como principal escenario oriental de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de resistencia de China brindó un apoyo estratégico crucial a las operaciones aliadas, coordinándose con las operaciones en Europa y otras partes de Asia y contribuyendo a la victoria.

Más de 20 líderes extranjeros, entre ellos el presidente ruso, Vladimir Putin, y Kim Jong Un, máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, también asistieron a la conmemoración.

En su discurso, Xi instó a las naciones de todo el mundo a eliminar la causa raíz de la guerra y evitar que se repitan tragedias históricas.

La seguridad común solo puede salvaguardarse cuando las naciones de todo el mundo se tratan como iguales, viven en armonía y se apoyan mutuamente, afirmó Xi.

"La historia nos advierte que la humanidad crece y se derrumba junta", afirmó.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-03/Choosing-peace-China-s-V-Day-message-to-the-world-is-loud-and-clear-1GmnNxJ5Pc4/p.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-que-elegir-entre-guerra-y-paz-el-mensaje-de-china-al-mundo-es-claro-y-contundente-302545571.html