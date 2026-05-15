CGTN: Estabilidad estratégica constructiva: China y EE. UU. buscan una nueva visión para sus relaciones

(Información remitida por la empresa firmante)

CGTN publicó un artículo sobre la histórica reunión entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump. Destacando la nueva visión de construir una relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos, el artículo subrayó la importancia de la diplomacia de los jefes de estado para orientar las relaciones bilaterales y enfatizó que ambos países se benefician de la cooperación y pierden con la confrontación

PEKÍN, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En una reunión histórica entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump en Pekín el jueves, los dos jefes de estado acordaron una nueva visión para construir una relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos, un marco que se espera proporcione orientación estratégica para las relaciones entre China y Estados Unidos durante los próximos tres años y más allá.

Durante las conversaciones, que duraron más de dos horas en el Gran Salón del Pueblo, Xi afirmó que espera con interés trabajar junto con el presidente estadounidense para marcar el rumbo y dirigir el gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos, con el fin de convertir 2026 en un año histórico y trascendental que abra un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

Dado que las relaciones entre China y Estados Unidos se encuentran entre los vínculos bilaterales más importantes en un mundo plagado de cambios interrelacionados y caos, ambos países tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación.

Nueva visión

Al detallar la nueva visión, Xi comentó que la "estabilidad estratégica constructiva" debería ser una estabilidad positiva con la cooperación como pilar fundamental, una estabilidad sólida con una competencia moderada, una estabilidad constante con diferencias manejables y una estabilidad duradera con promesas de paz.

Subrayó que construir una relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos no debe ser un mero eslogan, sino una acción concreta emprendida por ambas partes hacia un mismo objetivo.

Guiados por la diplomacia de jefes de estado, China y Estados Unidos han mantenido una estabilidad general. Xi Jinping ha recalcado la importancia de que ambos líderes naveguen con éxito en el complejo panorama internacional y garanticen el buen rumbo de las relaciones bilaterales.

Desde hace más de un año, los dos jefes de estado han mantenido una comunicación fluida, que incluye múltiples llamadas telefónicas y una reunión exitosa en la ciudad de Busan, en la República de Corea, para definir la dirección y el rumbo de las relaciones bilaterales.

Cabe destacar que, desde la reunión de Busan en octubre del año pasado, las relaciones entre China y Estados Unidos han mantenido una estabilidad general y un impulso positivo, un desarrollo ampliamente acogido por ambos países y la comunidad internacional.

Los efectos positivos de la diplomacia de los jefes de estado son especialmente evidentes en las relaciones económicas y comerciales. Desde 2025, los equipos económicos y comerciales de ambas partes han celebrado múltiples rondas de consultas y han alcanzado consensos positivos.

Xi le explicó a Trump que los lazos económicos entre China y Estados Unidos son mutuamente beneficiosos y de beneficio mutuo. "Cuando existen desacuerdos y fricciones, la consulta en igualdad de condiciones es la única opción correcta".

Haciéndose eco de la opinión de Xi, Trump destacó que la cooperación entre Estados Unidos y China puede lograr muchas cosas importantes y positivas para ambos países y para el mundo.

Wang Yiwei, profesor de la Universidad Renmin de China, declaró a CGTN que el resultado más importante de la reunión es la nueva visión. Según explicó, la construcción de una relación constructiva entre China y Estados Unidos se definirá en torno a cuatro áreas de estabilidad. "Creo que esto marca un nuevo capítulo en las relaciones entre China y Estados Unidos".

La diplomacia de los jefes de estado sigue desempeñando un papel estratégico orientador, añadió Wang, expresando su convicción de que el estado actual de las relaciones bilaterales tiene una importante relevancia práctica.

Prosperidad compartida

Más de una docena de líderes empresariales estadounidenses, entre ellos el consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, el consejero delegado de Apple, Tim Cook, el consejero delegado de Qualcomm, Cristiano Amon, y el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, acompañaron a Trump, lo que refleja la continua confianza de las empresas estadounidenses en el mercado chino.

Los beneficios de la cooperación económica bilateral son tangibles y están profundamente interconectados. En el puerto de Los Ángeles, el puerto de contenedores más grande y con mayor actividad de Estados Unidos, aproximadamente el 40% de todas las operaciones de carga están directamente relacionadas con el comercio con China, que es el principal socio comercial del puerto.

Mientras tanto, las empresas chinas y estadounidenses siguen buscando oportunidades de "inversión bidireccional". Por ejemplo, la Gigafábrica de Tesla en Shanghái produjo su vehículo número 4 millones en diciembre de 2025, con el 95% de sus componentes procedentes de China.

La Gigafábrica ha establecido un circuito de cuatro horas a través del delta del río Yangtsé, integrando a más de 400 proveedores chinos de primer nivel. De ellos, más de 60 se han integrado a la cadena de suministro global de Tesla, lo que demuestra la profunda integración de las cadenas industriales y de suministro entre ambos países.

Un reciente informe publicado por la Cámara de Comercio Estadounidense en China muestra que se espera que el 52% de las empresas encuestadas con financiación estadounidense en China sean rentables en 2025, lo que supone un aumento de 6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, mientras que más de la mitad de las empresas encuestadas siguen situando a China entre sus tres principales destinos de inversión a nivel mundial.

Durante su encuentro con empresarios estadounidenses, Xi afirmó que las puertas de China se abrirán aún más, dando la bienvenida a Estados Unidos para fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa con China.

Este año, tanto China como Estados Unidos tienen importantes agendas. China ha iniciado su XV Plan Quinquenal (2026-2030). Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de su independencia. Asimismo, China y Estados Unidos serán sede, respectivamente, de la Reunión de Líderes Económicos de la APEC y la Cumbre del G20.

Dado que ambos acontecimientos tienen un impacto significativo en la gobernanza económica mundial e impulsarán el desarrollo global, los dos jefes de estado expresaron su apoyo mutuo.

Como indicó Xi, el éxito de uno es una oportunidad para el otro, y una relación bilateral estable es buena para el mundo.

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