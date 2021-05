CGTN: ¿Cómo expresa Xi Jinping su agradecimiento y amor a su madre?

Xi Jinping and his mother Qi Xin

PEKÍN, 10 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Como el Día Internacional de la Madre, un evento importante que se celebra el segundo domingo de mayo de cada año, se celebrará el 9 de mayo de este año, los medios de comunicación ya han empezado a divulgar historias conmovedoras acerca de madres e hijos.

Entre todas las historias, destaca la de Xi Jinping, ya que no solo se trata de un hijo, sino que además es el presidente de China.

¿Cómo muestra el presidente su gratitud y amor hacia su madre? El camino de Xi se puede descifrar cuando puso en valor la importancia de los lazos familiares y del amor familiar, destacando dentro de todo ello la educación familiar en numerosas ocasiones.

Transmitiendo la tradición familiar

Cuando el presidente Xi se encargó de pronunciar su primer discurso de Año Nuevo en el año 2013, las fotos que se mostraban en sus estanterías captaron la atención de la comunidad online, sobre todo la imagen de él caminando agarrado de la mano de su madre.

Xi es un hijo filial. Habla con su madre Qi Xin, y la lleva a dar un paseo siempre que tiene tiempo para ello.

Mientras se reunía junto a representantes de la primera National Conference of Model Families en diciembre del año 2016, Xi contó una historia relacionada con la educación familiar. La conferencia fue la primera de su clase en mostrar honores de cara a las familias modelo seleccionadas en todo el país. Se rindió homenaje a una cifra total de 300 familias modelo.

"Cuando yo era un niño, mi madre me dio una serie de libros de cuentos ilustrados - 'The Legend of Yue Fei'. Uno de sus más de 10 volúmenes muestra a la madre de Yue Fei tatuando en su espalda a cuatro personajes que dicen 'servir al país con la mayor lealtad'", explicó Xi, y añadió que la historia de Yue Fei, una conocida figura militar antigua que lucha para hacer frente a la invasión, lo impresionó profundamente.

Autodisciplina

Qi llevó una vida sencilla, que se convirtió en una tradición de cara a la familia. No importa lo minucioso que fuera el cuidado de la familia mientras trabaja, ella nunca comprometió su trabajo. Su estilo de vida y el ambiente familiar sirvieron como guía de cara a los valores de Xi.

"Una persona que no pudo ser incorruptible y tener autodisciplina se va a convertir en alguien sin agallas. Se debe tener en cuenta que la honestidad es una bendición y la codicia es una maldición al establecer una visión correcta del poder, del estatus y de los intereses", escribió Qi una vez en una carta enviada a Xi, recordándole la autodisciplina. Xi ha incorporado estas creencias a su vez dentro de la ideología y prácticas de gobierno.

Al calificar la corrupción como el "mayor" riesgo de cara al gobierno del partido, Xi ha destacado que "no existe otra alternativa" que luchar contra la corrupción contra viento y marea, y solicitó la aplicación de una rigurosa autodisciplina dentro del partido.

Al mismo tiempo que persigue a funcionarios corruptos, incluyendo "tigres" de alto rango y "moscas" de nivel inferior en el frente interno, en Pekín también ha llevado a cabo operaciones como "Sky Net" y "Fox Hunt" de cara a cazar funcionarios venales que hayan huido al extranjero.

