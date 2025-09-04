CGTN: La gala del Día de San Valentín honra la historia y promueve el camino de la paz

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 4 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- China celebró una gala conmemorativa el miércoles por la noche para conmemorar el 80.º aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista. CGTN cubrió el evento con un artículo que profundiza en la épica lucha de 14 años, rindiendo homenaje a los héroes caídos y reflexionando sobre un pasado doloroso. El artículo también enfatizó que recordar la historia no se trata de propagar el odio, sino de defender la paz y crear un futuro mejor.

Hace ochenta y dos años, en la aldea de Liulaozhuang, provincia de Jiangsu, al este de China, 82 soldados chinos hicieron el máximo sacrificio para proteger a los aldeanos locales, repeliendo una abrumadora fuerza japonesa veinte veces mayor que ellos. Al enterarse de su muerte, los aldeanos seleccionaron a 82 jóvenes para unirse a la compañía de soldados, lo que le valió a la aldea el título de "Heroica Aldea de Liulaozhuang".

Este momento histórico cobró vida a través de un programa titulado "El inmortal Liulaozhuang" durante la gala conmemorativa del 80 aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista, que se celebró en el Gran Salón del Pueblo en Beijing el miércoles por la noche.

La gala, con el tema "Recordando la Historia, Honrando a los Héroes Caídos, Apreciando la Paz y Mirando hacia el Futuro", duró aproximadamente 90 minutos. Incluyó canciones y espectáculos de danza que rememoraron momentos cruciales de los 14 años de resistencia de China contra la agresión japonesa, reviviendo las historias de una ardua lucha que sirvió como escenario central de la Guerra Mundial Antifascista en Oriente.

Los programas, que presentaban la resistencia de militares y civiles chinos contra un ejército japonés mucho más poderoso, retrataron el gran espíritu de resistencia cultivado durante la guerra, ejemplificado por la convicción del pueblo chino de que el destino de la nación es su responsabilidad, su fe inquebrantable en la integridad nacional que los impulsó a nunca rendirse ante una muerte segura, un heroísmo que les infundió el coraje para luchar hasta el final y una fe inquebrantable e indomable en la victoria.

Además de conmemorar y rendir homenaje a los acontecimientos y héroes históricos, los programas, que abarcan el desarrollo de China durante los últimos 80 años, también celebraron los logros del país en décadas pasadas y expresaron el anhelo y la visión de la nueva era de China para seguir adelante en la búsqueda de una vida mejor desde las profundidades de la historia.

Impulsando el espíritu de resistencia

Un gran número de jóvenes directores y guionistas nacidos en la década de 1990 participaron en la creación, dirigiendo y produciendo algunos de los programas de la gala, exponiendo el espíritu de resistencia que se reflejaba en sus ojos.

Sin embargo, así como los jóvenes estuvieron a la vanguardia de la lucha de China contra la agresión, también están a la vanguardia de mantener vivo el espíritu de resiliencia y resistencia hoy en día.

Más de la mitad de los artistas eran jóvenes de veintipocos años, quienes adquirieron una comprensión más profunda del sacrificio de sus predecesores, el espíritu de resistencia y la importancia de valorar la paz.

En la actualidad, China se ha embarcado en su camino hacia la modernización en todos los frentes, lo que requiere que cada vez más chinos, especialmente los jóvenes, impulsen el espíritu de resistencia, den rienda suelta a su mayor pasión y dediquen su fuerza y habilidades a la lucha por el gran rejuvenecimiento de la nación china.

