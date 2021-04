CGTN: La guerra en la sombra: Los retos de la lucha contra el terrorismo en Xinjiang

PEKÍN, 5 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Xinjiang, en la tierra del lejano oeste de China, fue la sede para una de las primeras y más importantes rutas comerciales del mundo, la denominada Ruta de la Seda, que servía como unión para la antigua civilización china con Occidente por medio del continente euroasiático.

Aunque la tierra de la fortuna no siempre ha disfrutado de ser un lugar en el que respirase la tranquilidad. Miles de ataques terroristas sufridos desde el año 1990 hasta 2016 mataron a un gran número de personas inocentes y a cientos de agentes de policía. Brutales apuñalamientos y bombardeos destrozaron la tierra, dejando a sus habitantes viviendo en un estado de shock, dolor y pánico. El daño fue incalculable, al mismo tiempo que la estabilidad dentro de la región se deterioró rápidamente. Las autoridades han luchado para poder restaurar la paz en esta tierra.

En los primeros tres documentales de CGTN que tratan acerca de la lucha contra el terrorismo en Xinjiang, se han mostrado imágenes nunca vistas anteriormente, que sirven como documentación de las aterradoras tragedias que se han dado en la región y que han mostrado además la resistencia de sus habitantes.

La cuarta exposición, titulada: "The war in the shadows: Challenges of fighting terrorism in Xinjiang" - the last of the tetralogy - ("La guerra en la sombra: Los retos de la lucha contra el terrorismo en Xinjiang" - la última de la tetralogía), expone el pensamiento extremista y los retos a los que se enfrentan los esfuerzos de China para la lucha contra el terrorismo dentro y fuera de Xinjiang.

Da respuestas a las siguientes preguntas: ¿Por qué el terrorismo violento sigue siendo una plaga en Xinjiang? Para todos aquellos que alguna vez fueron conocidos como "personas de dos caras" entre las élites legales y políticas de Xinjiang, ¿cuánto daño han hecho a los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo dentro de la región? ¿Cómo es que los materiales educativos venenosos que alegan victimización étnica y "héroes turcos" llevan 13 años utilizándose en las escuelas primarias y secundarias? ¿Por qué debemos parar a la mano invisible de la defensa extranjera que lleva a una incitación del terrorismo violento que se ha infiltrado dentro de China?

El documental muestra los métodos utilizados por las fuerzas extremistas y separatistas, incluyendo dentro de ellos "pueblo de dos caras" entre los altos funcionarios de la región, además de mostrar cómo han entrado dentro de la región la música y los videos que incitan a un terrorismo violento y llevan al odio étnico. Además, también habla de las mismas dificultades en las que se han visto envueltos durante décadas los agentes de policía.

En los últimos cuatro años, se ha logrado contener en buena parte la violencia, dando paso a una rápida urbanización y crecimiento económico. La seguridad y la tranquilidad nunca son fáciles de conseguir. Aunque se trata solamente de una victoria preliminar en la lucha de China de cara a terminar con el terrorismo.

El documental dura 55 minutos y se divide en cuatro partes: "The network", "Enemies within", "The textbooks" y "The black hands."

Presentamos los tres primeros documentales a continuación, cada uno de menos de una hora de duración.

Vea: Fighting terrorism in Xinjiang [https://news.cgtn.com/news/2019-12-05/Fighting-terrorism-in-...]

Vea: The black hand -- ETIM and terrorism in Xinjiang [https://news.cgtn.com/news/2019-12-07/The-black-hand-ETIM-an...]

Vea: Tianshan: Still standing - Memories of fighting terrorism in Xinjiang [https://news.cgtn.com/news/2020-06-19/CGTN-Exclusive-Memorie...]

https://news.cgtn.com/news/2021-04-02/The-war-in-the-shadows... [https://news.cgtn.com/news/2021-04-02/The-war-in-the-shadows...]

Vídeo -- https://www.youtube.com/watch?v=pqlzunwilGM [https://www.youtube.com/watch?v=pqlzunwilGM]

