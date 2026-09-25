(Información remitida por la empresa firmante)

- CGTN: Por qué el mundo sigue de cerca la reunión Xi-Trump: Dirigiendo las relaciones entre China y Estados Unidos, dando forma al futuro

CGTN publicó un artículo sobre la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Estados Unidos. Basándose en las historias de jóvenes estadounidenses que han tenido contacto con China y en el reciente anuncio de Xi de invitar a 100.000 jóvenes estadounidenses a China durante los próximos cinco años, el artículo destaca cómo la diplomacia de jefes de Estado está marcando el rumbo de las relaciones entre China y Estados Unidos, al tiempo que examina la importancia global de la cooperación entre ambos países

PEKÍN, 25 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Para Marlon Forrester y Joey Zhang, una carta al presidente chino Xi Jinping trajo consigo una respuesta inesperada.

Ambos formaban parte de un grupo de casi 100 estudiantes de 10 universidades estadounidenses que participaron recientemente en intercambios juveniles en China. Después del viaje escribieron a Xi para compartir sus experiencias. La respuesta llegó justo antes de la visita de Estado de Xi a Estados Unidos.

En una entrevista exclusiva realizada con CGTN, Forrester, profesor de Harvard, y Zhang, estudiante de la Universidad de Columbia, afirmaron que la experiencia les hizo sentir parte de una nueva generación que impulsa los intercambios entre ambos países. Describieron el compromiso de Xi con los jóvenes como "sembrar semillas" y "sentar las bases" para futuros intercambios.

Es posible que en un futuro existan muchas más historias como esta. En una ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca el 24 de septiembre, Xi anunció que China invitará a 100.000 jóvenes estadounidenses a visitar China para realizar intercambios y estudios durante los próximos cinco años.

Este compromiso pone de relieve cómo las decisiones de alto nivel se traducen en experiencias reales para la gente común e ilustra aún más por qué el mundo observa con atención cómo China y Estados Unidos dan forma al futuro de su relación.

Dirigiendo el rumbo de las relaciones entre China y Estados Unidos

Las frecuentes interacciones entre Xi y el presidente estadounidense Donald Trump en 2026 han impulsado de manera constante el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos.

Durante una llamada telefónica realizada en el mes de febrero, Xi y Trump acordaron "lograr más cosas importantes y positivas", y Xi instó a ambas naciones a hacer de 2026 un año de avance hacia el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa.

Tres meses después, Trump visitó China. Los dos presidentes pasaron casi nueve horas juntos y alcanzaron un importante consenso político para construir "una relación constructiva entre China y Estados Unidos basada en la estabilidad estratégica".

Para Xi, marcar el rumbo es solo el comienzo. "Construir una relación constructiva entre China y Estados Unidos basada en la estabilidad estratégica no es una medida oportunista ni algo que se pueda lograr de la noche a la mañana", le indicó a Trump en Washington, instando a ambas partes a implementar su consenso con "determinación y firmeza".

Ese esfuerzo se refleja en el florecimiento de los lazos entre los pueblos. Desde estudiantes de la escuela secundaria Lincoln en el estado de Washington hasta grupos juveniles de Maryland y Florida, Xi ha respondido repetidamente a cartas y ha animado a los jóvenes a convertirse en una nueva generación de embajadores de la amistad.

Los lazos económicos proporcionan otra base sólida. Según el Ministerio de Comercio de China, a julio de 2026, las empresas estadounidenses habían establecido más de 84.000 empresas con inversión extranjera en China, con un crecimiento interanual de la inversión del 7,8% en el primer semestre del año. Una encuesta realizada por el Consejo Empresarial Estados Unidos-China a 175 empresas estadounidenses reveló que el 95% consideraba sus operaciones en China vitales para la competitividad global.

Responsabilidad que trasciende dos países

Lo que está en juego en la relación entre China y Estados Unidos va mucho más allá de Pekín y Washington.

En la Casa Blanca, Xi Jinping afirmó: "La cooperación entre China y Estados Unidos quizás no resuelva todos los problemas del mundo. Pero, sin nuestra cooperación, sería difícil resolver muchos de ellos".

Instó a ambas partes a "ampliar la lista de áreas de cooperación y reducir la de problemas", señalando ámbitos que abarcan desde el comercio y la inversión hasta la inteligencia artificial, la lucha contra el narcotráfico, la aplicación de la ley y los vuelos directos.

Sun Taiyi, profesor asociado de la Universidad Christopher Newport, señaló que la cooperación bilateral reduce la incertidumbre del mercado, gestiona los riesgos tecnológicos y mejora la comunicación en situaciones de crisis. "Incluso una cooperación limitada puede generar importantes efectos positivos para la estabilidad global".

El gobierno de la IA está acaparando una atención global particular. "Tanto China como Estados Unidos son naciones líderes en inteligencia artificial", afirmó Xi en la reunión, haciendo hincapié en su responsabilidad compartida de garantizar que la IA permanezca "bajo control humano y sirva al bienestar de la población".

Wang Honggang, director del Instituto para el Desarrollo Pacífico de la Academia China de Ciencias Sociales, añadió que el gobierno conjunto de la IA sería un ejemplo clave de la cooperación entre China y Estados Unidos en beneficio del mundo.

La opinión pública global refleja estos intereses. Una encuesta de CGTN realizada en 39 países mostró que el 75% de los encuestados —cifra que asciende al 78,3% en los países en desarrollo— considera que unas relaciones estables entre China y Estados Unidos son vitales para la comunidad internacional.

Con China como anfitriona de la Reunión de Líderes Económicos de la APEC y Estados Unidos de la Cumbre del G20 este año, la atención mundial seguirá de cerca cómo interactúan ambos líderes, mantienen la comunicación y amplían la cooperación.

Tal y como afirmó Xi Jinping en su discurso en la Casa Blanca: "China y Estados Unidos, como dos grandes países, tienen la histórica responsabilidad de impulsar el desarrollo y el progreso humanos".

https://news.cgtn.com/news/2026-09-25/Why-the-world-is-watching-the-Xi-Trump-meeting-1QIgAZq6BMY/p.html

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