CGTN: Navegación extraordinaria: Cómo China avanza con confianza

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El desarrollo impulsado por la innovación está transformando una China dinámica y vibrante. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el país se ubicó por primera vez entre los 10 primeros del ranking mundial de innovación para 2025, año que también marca la culminación del XIV Plan Quinquenal de China (2021-2025) para el desarrollo económico y social.

La modernización lograda bajo el plan ha puesto de relieve los próximos pasos, ya que el nuevo año marca el comienzo de un nuevo plan de desarrollo. El pasado octubre, el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) adoptó recomendaciones para la formulación del XV Plan Quinquenal en un importante pleno del Partido, que traza la trayectoria de desarrollo del país de 2026 a 2030.

Mientras el país y el mundo se encuentran en una encrucijada, China, bajo la guía de la filosofía de gobierno del presidente Xi Jinping, no solo ha trazado un rumbo claro para su propio desarrollo, sino que también ha ofrecido perspectivas valiosas para un mundo en busca de estabilidad y dirección.

Listos para el 15.º Plan Quinquenal

Xi considera el período del XV Plan Quinquenal como una etapa crítica para reforzar las bases sociales y económicas del país y para avanzar en todos los frentes hacia el objetivo de modernización de la nación para 2035.

Un rasgo distintivo de este proceso ha sido la gobernanza inclusiva y consultiva. En enero del año pasado, la dirigencia del PCCh decidió establecer un grupo de redacción para el plan estratégico del país, que se presentaría en la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh, con Xi a cargo personalmente del equipo estratégico de alto nivel. El grupo de redacción convocó su primera reunión plenaria en febrero de 2025, lo que marcó el inicio oficial del proceso de redacción.

Desde las reuniones del Buró Político del Comité Central del PCCh y los simposios con empresarios privados hasta las consultas sobre desarrollo regional y los diálogos con figuras no pertenecientes al PCCh, China ha adoptado un enfoque de puertas abiertas para la formulación de políticas, invitando a amplios aportes y reuniendo la sabiduría colectiva.

Mientras tanto, se solicitó la opinión pública sobre el nuevo plan durante una consulta en línea de un mes de duración. Xi revisó un resumen de estas conclusiones y lo presentó a la dirección del Partido, garantizando así que la voz de la ciudadanía se escuchara al más alto nivel.

En los meses previos al pleno de octubre, Xi realizó visitas de campo a empresas y comunidades durante giras de inspección interna, centrándose en las prioridades para el desarrollo de China en los próximos cinco años, y también convocó una serie de reuniones de liderazgo para revisar el borrador, lo que refleja una filosofía de gobernanza que valora la visión estratégica sin dejar de estar basada en realidades prácticas.

Durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh, se adoptó el documento histórico, formalmente titulado Recomendaciones del Comité Central del PCCh para la Formulación del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social Nacional, después de más de ocho meses de preparación.

Las recomendaciones sirven como calendario y hoja de ruta para continuar los milagros gemelos del rápido crecimiento económico y la estabilidad social a largo plazo.

Al señalar que 2026 marca el inicio del XV Plan Quinquenal, Xi en su mensaje de Año Nuevo instó a realizar mayores esfuerzos para impulsar la confianza, tomar medidas sólidas para promover el desarrollo de alta calidad, profundizar aún más la reforma y la apertura en todos los ámbitos, ofrecer prosperidad para todos y escribir un nuevo capítulo en la historia del milagro de China.

Nuevo capítulo en la historia del milagro de China

El año 2025 estuvo plagado de incertidumbre. En este contexto, China priorizó el diálogo y abogó por una cooperación internacional beneficiosa para todos, sirviendo como ancla estabilizadora para el mundo y reflejando los pasos firmes y constantes de la nación en el escenario global.

El año marcó un hito histórico en la gobernanza global, definido por la Iniciativa de Gobernanza Global (IGG) propuesta por Xi. Promoviendo un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, la IGG obtuvo un rápido apoyo de más de 140 países y organizaciones internacionales, lo que la convirtió en uno de los momentos decisivos de la estrategia diplomática de China para 2025.

La diplomacia de China rindió frutos cuando líderes y representantes de los cinco continentes se reunieron en Beijing para conmemorar el 80.° aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista, en una muestra de reconocimiento a las contribuciones de China a la victoria de la Segunda Guerra Mundial y al compromiso inquebrantable del país con la defensa del orden internacional de la posguerra.

Más allá de estos hitos, China desempeñó un papel más proactivo en la gobernanza global, anunciando sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional para 2035 para la acción climática, renunciando a cualquier nuevo trato especial y diferenciado en las negociaciones actuales y futuras de la Organización Mundial del Comercio y estableciendo la Organización Internacional de Mediación en la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

China está dispuesta a trabajar con todos los países para promover la paz y el desarrollo mundial, afirmó Xi.

Para obtener más información, haga clic en:https://news.cgtn.com/news/2026-01-02/Extraordinary-Navigation-How-China-strides-forward-with-confidence-1JBRwC4YLPa/p.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-navegacion-extraordinaria-como-china-avanza-con-confianza-302652197.html