CGTN "La Revolución Verde de China": El desarrollo verde reinventado

PEKÍN, 11 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Un documental de CGTN que explora cómo China está encontrando nuevas formas de vivir en armonía con la naturaleza al tiempo que aumenta el bienestar de las personas, "La Revolución Verde de China" cuenta las historias de individuos inspirados y políticas ilustradas que están impulsando un desarrollo verde dinámico en toda China.

En el corazón del desierto de Taklamakán, un hombre lleva dos décadas luchando contra las arenas movedizas que destruyen cultivos y asfixian a las comunidades locales. Jia Cunpeng cree firmemente que, si uno ama este desierto, puede transformar la arena y la desolación en exuberantes campos verdes y oportunidades económicas. En la provincia de Zhejiang, el pescador Guo Wenbiao dedica gran parte de su tiempo libre a recoger basura que asfixia el océano y pone en peligro la vida de sus compañeros pescadores. El visionario emprendedor Chen Guanghui transforma parte de estos desechos marinos en gránulos que se venden a precios más altos que el plástico virgen, garantizando así la sostenibilidad de las actividades de limpieza oceánica. En toda China, hombres y mujeres con una profunda conexión con la naturaleza ayudan a salvar especies de la extinción. Xi Zhinong utiliza su cámara para documentar especies amenazadas y visibilizar importantes problemáticas. La vida de Zhou Zhaoli está dedicada a una de las criaturas más raras del mundo: el gibón de Hainan. En la provincia de Yunnan se encuentra la montaña Jingmai, donde se cultivan árboles de té desde hace trece siglos. El té es sagrado y la tradición se valora profundamente. Su Guowen, un anciano de la comunidad, cree firmemente que se debe cuidar el té como se cuida la vista. Xian Jin, de la generación más joven, utiliza la tecnología para transmitir en directo su cultura y el encanto de este lugar único al mundo. En el gélido noreste de China, el hielo y la nieve se han convertido en nuevos motores de la economía local, impulsando el turismo y motivando a los emprendedores a crear tablas de snowboard de fibra de carbono para una nueva era.

La Revolución Verde de China es una celebración de los defensores del medio ambiente en todo el país. Con el apoyo de las políticas gubernamentales, sus esfuerzos y su ejemplo inspiran a otros a unirse. Esta es la historia de cómo la gente en China cultiva pequeños espacios naturales en sus corazones y encuentra maneras para que las personas y la naturaleza prosperen juntas.

