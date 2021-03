CGTN: Xi Jinping cita a los clásicos: Cómo luchar por la excelencia en la vida

BEIJING, 1 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- En el curso de seguir la ruta a la modernización en China el siglo pasado, los jóvenes siempre han sido una fuerza importante para realizar la transformación social y el rejuvenecimiento nacional.

El presidente chino Xi Jinping ha dado una gran importancia a los jóvenes, animándoles a trabajar diligentemente para cumplir sus sueños y contribuir al sueño chino.

Persistencia, esfuerzos

Participando en un foro con profesores y estudiantes de la Universidad de Pekín, el presidente Xi citó una frase de un artículo de Liu Zhou de las Southern and Northern Dynasties (420-589 CE):

"To dig a well, you begin with a shallow pit and eventually get an abyss". (Para cavar un pozo, se empieza con un foco superficial y finalmente se encuentra un abismo)--Liu Zhou de Southern and Northern Dynasties (420-589 CE).

"Es una metáfora de que una vida valiosa es el resultado de esfuerzos continuos", dijo Li Bo, profesor de la Nanjing Normal University.

Li dijo que citando la frase, Xi quiere decirle a la juventud que cuanto mayor es la perseverancia y más tiempo se persiste, se puede lograr una gran carrera y una vida ilustre.

Los jóvenes y el sueño chino

El presidente chino ha reiterado que el Sueño Chino de rejuvenecimiento nacional es un sueño de la nación y de cada ciudadano chino, incluyendo los jóvenes.

Al responder una carta de 34 miembros de partidos jóvenes del equipo médico enviado por la Universidad de Pekín para ayudar a combatir la epidemia en la provincia de Hubei, Xi dijo: "Una nación estará lleva de esperanza y un país tendrá un futuro brillante cuando sus generaciones jóvenes tengan ideales, capacidad y un fuerte sentido de responsabilidad".

Entre esos 42.000 trabajadores médicos enviados para ayudar a la provincia de Huebi para combatir la epidemia el año pasado, más de 12.000 son de la generación post-1990, una importante parte de los cuales son "post-1995" e incluso "post-2000".

La historia de la juventud en la lucha contra la COVID-19 es solo el epítome de cómo la juventud china de la nueva era lucha por una China más brillante.

Desde los grupos de partidos jóvenes luchando en la primera línea del alivio de la pobreza a los jóvenes profesores que trabajan en montañas remotas; desde agentes de mantenimiento de la paz y soldados que protegen la paz mundial a los bomberos que sacrificaron sus vidas para salvar otras del fuego; desde jugadoras de voleibol que ganaron la Copa Mundial con 11 victorias consecutivas a los jóvenes que ayudaron a que el sueño chino de "correr hasta la Luna" se hiciera realidad, los jóvenes chinos están usando sus acciones para hacer eco de las palabras de Xi:

"Esforzarse por el sueño chino de realizar el gran rejuvenecimiento de la nación china es una oportunidad única en nuestra vida. Cada joven debería atesorar esta gran era y convertirse en un luchador de la nueva era".

https://news.cgtn.com/news/2021-02-28/Classics-quoted-by-Xi-... [https://news.cgtn.com/news/2021-02-28/Classics-quoted-by-Xi-...]

Vídeo -- https://www.youtube.com/watch?v=MqHJbnNI8xY [https://www.youtube.com/watch?v=MqHJbnNI8xY]

CONTACTO: CONTACTO: Jiang Simin, jiang.simin@cgtn.com, +86 18826553286