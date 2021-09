CGTN: Xi Jinping:Un modelo a seguir en respeto a los maestros

PEKÍN, 13 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- China tiene una larga tradición de honrar a los maestros. A partir de 1985, el país ha designado el 10 de septiembre de cada año como el Día del Maestro para rendir homenaje a los educadores y mentores de todo el país. Es algo que el presidente chino, Xi Jinping, ha estado haciendo durante años. A través de discursos y acciones, Xi ha pedido a las personas que respeten a los maestros y den prioridad a la educación.

En una carta a los representantes de las unidades de enseñanza modelo que llevan el nombre del difunto geofísico de la Universidad de Jilin Huang Danian el jueves, Xi elogió a los representantes por sus logros en la enseñanza y la investigación científica y la innovación.

Tras señalar las grandes contribuciones realizadas por Huang en la tecnología de exploración de la tierra profunda, Xi alentó a los profesores universitarios de toda China a brindar una buena orientación a los estudiantes y hacer nuevas contribuciones a la causa de la construcción plena de un país socialista moderno. La carta muestra el gran respeto de Xi por los educadores, una actitud que ha mantenido durante mucho tiempo.

"Sería una buena suerte para uno tener un buen maestro; sería un honor para una escuela albergar a grandes maestros. Dar lugar constantemente a maestros tan destacados otorgaría esperanzas a una nación", explicó Xi durante una visita a la Universidad Normal de Pekín en 2014.

En ese momento, Xi recordó sus años en la escuela y dijo que está agradecido por lo que aprendió de sus maestros.

"He recibido instrucción de muchos maestros. Me enseñaron conocimientos y también cómo ser una persona recta, lo que me ha beneficiado enormemente", destacó el presidente chino, esperando que los maestros puedan usar sus conocimientos y experiencias para guiar a los estudiantes a crecer de manera sana.

En septiembre de 2016, Xi regresó a su alma mater, la Escuela Bayi de Pekín para reunirse con sus maestros Chen Zhonghan y Chen Qiuying, entre otros.

"Fuiste estricto con nosotros durante esos años. Pero en retrospectiva, me beneficié de tus enseñanzas de por vida", indicó Xi a sus antiguos maestros.

De hecho, honrar a los maestros no es meramente un comportamiento personal, sino que también está relacionado con la causa del rejuvenecimiento nacional del país.

En un discurso en la reunión nacional de educación de 2018, Xi destacó la educación como un factor "fundamental" en la causa del rejuvenecimiento nacional de China. Veía a los estudiantes como la fuerza principal para el rejuvenecimiento nacional en el futuro, mientras que los maestros eran los constructores de sueños.

Para alentar a los docentes a hacer mayores contribuciones a la causa del partido y del pueblo, Xi pidió mejorar el estatus político, social y profesional de los docentes y dar prioridad a la educación.

"Los maestros son los ingenieros del alma humana y los diseminadores de la civilización humana. Tienen la tarea de la misión de la época: difundir el conocimiento, las ideas y la verdad", señaló Xi.

(Portada: El presidente chino, Xi Jinping, habla con maestros veteranos en la Escuela Bayi de Pekín durante una visita, 9 de septiembre de 2016. / Xinhua)

https://news.cgtn.com/news/2021-09-11/Xi-Jinping-A-role-model-in-respecting-teachers-13tp3I2eHwA/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=dnFWhCwx5dw