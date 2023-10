CGTN: ya es hora de que China y Europa hablen en medio de incertidumbres

(Información remitida por la empresa firmante)

-CGTN: A medida que la Franja y la Ruta cumple 10 años, ya es hora de que China y Europa hablen en medio de incertidumbres

BEIJING, 17 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- Serbia es uno de los países que se benefician de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), y la centenaria acería de la ciudad nororiental de Smederevo es un excelente ejemplo. Fundada en 1913, la acería de Smederevo alguna vez contribuyó con el 40 por ciento de los ingresos de la ciudad en su apogeo y era conocida como el "orgullo de Serbia".

Más tarde, debido a la intensificación de la competencia en el mercado y al mal funcionamiento, la acería empezó a perder dinero año tras año y estuvo al borde de la quiebra. El Gobierno de Serbia inició varias rondas de licitaciones internacionales, todas las cuales fracasaron. En 2016, más de 5.000 empleados se enfrentaron a la incertidumbre. Pero entonces Hebei Iron and Steel Group de China intervino para establecer HBIS Serbia Steel e introdujo gestión y tecnología avanzadas, convirtiendo la acería en una empresa global centrada en los clientes y la cadena de suministro. La empresa se integró activamente en "la Franja y la Ruta" y en el proceso de globalización económica, estableciéndose rápidamente como una empresa siderúrgica altamente competitiva en Europa y un excelente ejemplo de colaboración industrial internacional.

Cooperación BRI entre China y Europa

La reactivación de la planta siderúrgica centenaria es un epítome de los beneficios que la BRI ha aportado a Europa. Veintiséis países europeos han firmado documentos BRI con China. En el marco de su cooperación BRI, las importaciones de China desde la UE aumentaron un 63,7 por ciento entre 2016 y 2021. Sus importaciones desde países de Europa central y oriental aumentaron un 127,3 por ciento durante el mismo período. El Ferrocarril Expreso de China, que une varias ciudades euroasiáticas ubicadas cerca de la costa este de China con la costa del Océano Atlántico, está cada vez más transitado. El año pasado, 16.000 trenes recorrieron la ruta entre China y Europa, un marcado contraste con los apenas 80 en la inauguración del CR Express hace más de una década.

Nuevos desafíos

En comparación con los primeros años de la iniciativa, la situación entre China y Europa es significativamente diferente. Su relación bilateral necesita un ajuste para abordar incertidumbres y desafíos, así como una mejora de la mentalidad para reemplazar la obsoleta mentalidad de suma cero. El alto diplomático chino Wang Yi, al dirigirse al 12º Diálogo Estratégico de Alto Nivel China-UE celebrado en Beijing la semana pasada, dijo que China y la UE son socios, no rivales, y que tienen más entendimientos comunes que diferencias. El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, dijo que, a pesar de sus diferentes sistemas políticos y económicos, la UE y China comparten un interés común en mantener relaciones constructivas y estables.

Mientras tanto, la BRI también está entrando en una nueva etapa. En la fase inicial, tanto los contratistas privados como los estatales tomaron la iniciativa en la construcción de infraestructura básica. Esos proyectos ayudaron a fomentar la buena voluntad política y dinamizar a los socios comerciales locales. Gracias a ellos, las empresas privadas chinas ahora se sienten más cómodas haciendo negocios en los países socios de la BRI. China está alentando a las empresas privadas a asumir un papel más activo y participar en proyectos etiquetados como "pequeños y hermosos", que se refiere a los proyectos más pequeños directamente relacionados con la mejora de los medios de vida locales. Los nuevos favoritos de inversión incluyen empresas en sectores como nuevas energías, atención médica, comunicaciones móviles y comercio electrónico.

Necesidad de más diálogo

Desde el lanzamiento de la BRI, sus socios globales han estado tratando de encontrar más marcos teóricos y acuerdos institucionales para hacer sostenible el programa de cooperación global. El presidente chino, Xi Jinping, propuso la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global y la Iniciativa de Civilización Global. Estas iniciativas globales han sido ampliamente reconocidas por la comunidad internacional y han hecho contribuciones históricas a la gobernanza global de los derechos humanos en temas específicos relacionados con la seguridad, el desarrollo y la diversidad cultural.

En todos estos contextos, ya es hora de que China y Europa lleven a cabo un mayor diálogo sobre cuestiones estratégicas clave y CGTN está organizando un foro televisivo al margen de la Feria del Libro de Frankfurt de este año, con el tema Iniciativas globales de China y la BRI: ¿oportunidades o riesgos?

Los invitados al panel incluyen a Danilo Türk, ex presidente de Eslovenia; Michael Schumann, presidente de la junta directiva de la Asociación Federal Alemana para el Desarrollo Económico y el Comercio Exterior; Rudolf Scharping, ex ministro de Defensa alemán; Susanne Baumann, ex directora del Instituto Confucio de Dusseldorf; y Zhong Hong, ex vicepresidente senior de Evonik Industries. Los panelistas tendrán una discusión en profundidad sobre los vínculos entre China y la UE bajo el discurso de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que están relacionados no sólo con el bienestar de las dos partes, sino también con la estabilidad y la prosperidad mundial.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-17/As-the-Belt-and-Road-turns-10-high-time-for-China-and-Europe-to-talk-amid-uncertainties-1nXkFjKKduU/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2249077/image.jpg

