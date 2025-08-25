CGTN:China se compromete a construir una comunidad de la OCS más estrecha

(Información remitida por la empresa firmante)

- CGTN: 'Gran familia': China se compromete a construir una comunidad de la OCS más estrecha y con un futuro compartido

PEKÍN, 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre la asistencia del presidente chino, Xi Jinping, a la próxima Cumbre de la OCS en Tianjin a finales de agosto. El artículo detalla los logros de cooperación entre los Estados miembros en diversos ámbitos y los esfuerzos de China por construir una comunidad de destino más estrecha en la OCS, destacando que la OCS ha liderado con éxito un camino de desarrollo pacífico y un nuevo tipo de cooperación.

El primer tren de carga China-Asia Central de 2025 partió del puerto de Tianjin en mayo de este año, enviando 50 contenedores con autopartes, equipos mecánicos, materiales de construcción y electrodomésticos a Tashkent, la capital de Uzbekistán.

Este tren directo a Asia Central ha facilitado aún más el canal logístico internacional entre la ciudad del norte de China y los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), inyectando nuevo impulso a la cooperación económica y comercial regional.

La OCS, establecida en 2001 en Shanghái por China, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, se ha expandido desde una organización regional a una organización transregional con 10 miembros de pleno derecho, dos países observadores y 14 socios de diálogo.

Tras la Cumbre de la OCS en Astaná en 2024, China asumió nuevamente la presidencia rotatoria, cuya celebración está prevista en Tianjin los días 31 de agosto y 1 de septiembre. El presidente chino, Xi Jinping, asistirá a la cumbre y presidirá la 25.ª Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS y la Reunión "OCS Plus", además de pronunciar discursos de apertura.

Es la quinta vez que China acoge la Cumbre de la OCS y la más grande desde su fundación. Asistirán a la cumbre líderes de más de 20 países y jefes de 10 organizaciones internacionales.

Fuerte impulso de cooperación

Unidos por objetivos de desarrollo compartidos y un futuro estrechamente vinculado, los países del continente euroasiático han emprendido una cooperación integral. Estos esfuerzos incluyen la protección de la seguridad energética y alimentaria, la estabilización y diversificación de las cadenas de suministro y la lucha contra el cambio climático, entre otras áreas cruciales.

La cooperación en seguridad es la piedra angular de la OCS. Desde la lucha conjunta contra las "tres fuerzas malignas" del terrorismo, el extremismo y el separatismo, la lucha contra el narcotráfico, la realización de ejercicios militares antiterroristas conjuntos y el establecimiento de mecanismos de diálogo a diversos niveles, la OCS ha mejorado continuamente su capacidad para mitigar los riesgos de seguridad.

La cooperación mutuamente beneficiosa y pragmática ha impulsado con firmeza el desarrollo de la organización. Con el paso de los años, la OCS se ha convertido en una plataforma clave para la cooperación en la Franja y la Ruta. Los Estados miembros han progresado desde la colaboración en proyectos hasta la armonización de estrategias de desarrollo, expandiendo la cooperación del ámbito bilateral al multilateral.

Se han logrado avances notables en la mejora de la conectividad en Eurasia. Se está acelerando la construcción del ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán, mientras que se han puesto en funcionamiento el gasoducto China-Asia Central, así como los oleoductos China-Kazajstán y China-Rusia. En la región de la OCS, se ha comenzado a construir una red integral de infraestructuras —que abarca carreteras, oleoductos, gasoductos y ferrocarriles—, lo que fortalece los lazos entre los Estados miembros.

En 2024, el comercio de China con otros miembros de la OCS alcanzó los 3,65 billones de yuanes (alrededor de 511.000 millones de dólares), 36,3 veces el nivel registrado desde la fundación de la organización, según la Administración General de Aduanas.

Al detallar la próxima cumbre del viernes, el ministro adjunto de Relaciones Exteriores de China, Liu Bin, explicó que la OCS ha sido pionera con éxito en un camino de desarrollo pacífico y un nuevo tipo de cooperación que salvaguarda la seguridad, promueve la prosperidad, mejora los medios de vida de las personas, comparte dividendos y crea un futuro de beneficio mutuo.

Una comunidad de la OCS más cercana y con un futuro compartido

"La OCS es nuestro hogar común", comentó una vez Xi. De vez en cuando, el líder chino describía la creciente membresía de la OCS como una "gran familia".

Xi propuso la construcción de una comunidad de la OCS con un futuro compartido en la cumbre de Qingdao en 2018. En medio de la compleja situación internacional y los desafíos globales en constante evolución, la visión de Xi también ha enriquecido la connotación del Espíritu de Shanghái, caracterizado por la confianza mutua, el beneficio mutuo, la igualdad, la consulta, el respeto por la diversidad de civilizaciones y la búsqueda del desarrollo común.

Hoy en día, la OCS se ha convertido en una fuerza fundamental en el mantenimiento de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad compartida de Eurasia y más allá.

Ya sea un hogar compartido o una familia numerosa, la OCS siempre es abierta e inclusiva. Se caracteriza por la no alianza, la no confrontación y la no persecución de terceros. Esto contrasta marcadamente con los exclusivos clubes de naciones impulsados por la confrontación ideológica de bloques.

China siempre ha priorizado a la OCS en su diplomacia de vecindad y está comprometida a hacer que la organización sea más sustancial y más fuerte, salvaguardar la seguridad y estabilidad regionales, promover el desarrollo y la prosperidad de los estados miembros y construir una comunidad más cercana con un futuro compartido, afirmó Xi en una reunión con ministros de Relaciones Exteriores y jefes de órganos permanentes de la OCS en julio.

