CGTN:China defenderá la apertura y el desarrollo común para una mejor cooperación Asia-Pacífico

BEIJING, 17 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Hernán Garcés, nieto de un plantador de cerezas chileno, se alegra de ver que su empresa familiar se ha convertido en un importante exportador de cerezas a China. Garcés, gerente de uno de los mayores exportadores locales de cerezas, que exportr más del 80 por ciento de sus cerezas a China, atribuyó su éxito al sólido entorno empresarial en China.

"El entorno empresarial en China es muy amigable y hay infinitas posibilidades", dijo Garcés, quien se mudó con su familia a Shanghái para administrar mejor su negocio.

Las cerezas, que se extienden por el hemisferio norte y sur, han sido testigos de la constante interdependencia y profunda integración entre la economía de China y la economía de Asia-Pacífico.

Apertura y desarrollo común

El presidente chino, Xi Jinping, señaló en su discurso pronunciado el jueves en la Cumbre de consejeros delegados de APEC en San Francisco que desde la primera Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 1993, la región ha experimentado una cooperación e integración económicas más profundas.

"Durante las últimas tres décadas, hemos mantenido nuestro compromiso con el regionalismo abierto, la apertura y la inclusión, hemos aprendido de las fortalezas de cada uno, hemos intercambiado necesidades, nos hemos centrado en el desarrollo y hemos desarrollado conjuntamente 'el enfoque APEC' basado en los principios de voluntarismo, creación de consenso y progreso incremental, capitalizando el espíritu de asociación caracterizado por la armonía sin uniformidad, la solidaridad y la asistencia mutua", añadió Xi.

El presidente chino dijo que la apertura, la inclusión y el desarrollo para todos eclipsan a los demás en el extraordinario viaje de la cooperación Asia-Pacífico.

"Durante las últimas tres décadas, Asia-Pacífico ha reducido su tasa arancelaria promedio del 17 por ciento al 5 por ciento y ha contribuido con el 70 por ciento del crecimiento económico global", dijo Xi, añadiendo que en el mismo período, "el ingreso per cápita en Asia-Pacífico se ha más que cuadriplicado y mil millones de personas han salido de la pobreza".

A pesar de las diferentes historias, culturas y etapas de desarrollo, Xi enfatizó que buscar puntos en común dejando de lado las diferencias es la mejor práctica de la cooperación regional.

Facilitar la cooperación regional

Al señalar que el mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencia y cambio, Xi dijo que la ausencia de cooperación es el mayor riesgo, y que el desacoplamiento y la interrupción de la cadena de suministro no benefician a nadie.

Continuó diciendo que las economías de APEC deberían "avanzar firmemente en la construcción de un Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico".

Los hechos hablan más que las palabras. En los últimos años, China ha profundizado continuamente la cooperación económica y comercial con otras 20 economías de APEC y ha seguido contribuyendo con la fortaleza de China a la construcción de la economía de Asia-Pacífico, según el Ministerio de Comercio de China (MOC).

Específicamente, en 2022, el volumen total de importaciones y exportaciones de China y los miembros de APEC fue de 3.739,080 millones de dólares, lo que representa el 59,7 por ciento del volumen total de importaciones y exportaciones de China, según datos del Ministerio de Comercio.

Los datos también mostraron ese mismo año que ocho de los 10 principales socios comerciales de China son miembros de APEC y que China es el mayor socio comercial de 13 economías de APEC.

Luo Rong, investigador de la Academia China de Investigación Macroeconómica, observó que las puertas de China se están abriendo más, su capacidad para utilizar la inversión extranjera sigue creciendo y su entorno empresarial sigue mejorando. "Todo esto inyectará nueva vitalidad e impulso al crecimiento económico regional".

Más medidas para invitar a la inversión extranjera

Desde la reforma y apertura de China hace 45 años, APEC se ha convertido en la primera organización económica y comercial a la que se unió.

En el nuevo punto de partida, Xi dijo que China sigue comprometida con la búsqueda del desarrollo con las puertas abiertas y promoverá inquebrantablemente una apertura de altos estándares y ampliará aún más el acceso al mercado, y agregó que China ha anunciado la eliminación de todas las medidas restrictivas a la inversión extranjera en la industria manufacturera.

El Presidente chino también dijo que no importa cómo evolucione la situación internacional, la resolución de China de fomentar un entorno empresarial orientado al mercado, basado en la ley y de clase mundial no cambiará, y agregó que su política para brindar servicios igualitarios y de calidad a los inversores extranjeros no cambiará.

Xi también dijo que el país en desarrollo más grande del mundo también tomará más medidas, como mejorar las políticas de entrada y estancia de ciudadanos extranjeros en China y eliminar obstáculos en los servicios financieros, médicos, de pago electrónico y otros.

Por ejemplo, Beijing ha simplificado el proceso de obtención de permisos de trabajo y permisos de residencia de tipo laboral para extranjeros. Todos los talentos extranjeros que trabajan en Beijing tienen derecho al cómodo servicio de solicitud de ventanilla única para los dos permisos en cualquiera de los 15 mostradores de ventanilla única repartidos por toda la ciudad.

"Todo esto está diseñado para facilitar que las empresas extranjeras inviertan y operen en China", dijo Xi.

