CGTN:China lidera el avance mundial para el nuevo hito del desarrollo femenino

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 15 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- China llevó a cabo el lunes la Reunión Mundial de Líderes sobre la Mujer para abordar los derechos de las mujeres y el desarrollo integral. CGTN publicó un artículo que destaca los logros de China en la promoción del desarrollo de las mujeres desde la histórica conferencia de Pekín de 1995 y explora cómo el país está impulsando la cooperación global para el desarrollo de las mujeres como nación importante.

Este año, al conmemorarse el 30.º aniversario de la histórica conferencia de mujeres de Pekín, que adoptó la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, China celebró el lunes la Reunión Mundial de Líderes sobre la Mujer para impulsar aún más el desarrollo de las mujeres a nivel mundial.

En su discurso inaugural, el presidente chino, Xi Jinping, enfatizó el papel vital de las mujeres en el impulso del progreso social y propuso cuatro acciones clave para que la comunidad internacional tome medidas concretas hacia la igualdad de género, la protección de los derechos de las mujeres y el desarrollo integral.

Instó a todos los países a crear un entorno pacífico y estable para el desarrollo de las mujeres y a fortalecer los mecanismos contra la violencia, impulsando nuevos motores de crecimiento para empoderar a las mujeres y mejorando los sistemas globales de gobernanza de las mujeres para ampliar su participación en la gobernanza nacional y social.

Además, Xi instó a una mayor cooperación global en el desarrollo de las mujeres, solicitando el apoyo al papel central de las Naciones Unidas y la creación de plataformas para promover la cooperación global en materia de mujeres.

China logra grandes avances en el desarrollo de las mujeres

La reunión del lunes tuvo lugar en un momento en que China continúa logrando avances notables en el desarrollo de las mujeres.

Desde 2013, las iniciativas específicas para el alivio de la pobreza han sacado a millones de mujeres de la pobreza, y 690 millones disfrutan ahora de un nivel de vida moderadamente próspero.

Hoy en día, las mujeres representan más de la mitad de todos los estudiantes de educación superior y más del 40 % de la fuerza laboral. Constituyen el 45,8 % de la comunidad científica de China, más de la mitad de los emprendedores de internet y el 42,3 % de los jueces a nivel nacional, lo que refleja las crecientes oportunidades para las mujeres en el liderazgo y los ámbitos profesionales.

Mientras tanto, la salud y el bienestar de las mujeres han mejorado significativamente. La esperanza de vida media de las mujeres supera ahora los 80 años y la mortalidad materna ha disminuido un 77 % entre 1995 y 2024. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido a China como un país destacado en materia de salud materna e infantil.

"En la nueva trayectoria de la modernización china, cada mujer es un actor clave", destacó Xi en la reunión.

China lidera el impulso global para el desarrollo de las mujeres

Más allá de su progreso nacional, China también ha promovido activamente el desarrollo de las mujeres en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo.

Desde 2015, China ha contribuido con 20 millones de dólares a ONU Mujeres, ha cofundado el Premio UNESCO para la Educación de las Niñas y las Mujeres y ha puesto en marcha proyectos que impulsan la educación digital, la atención médica y la formación profesional para las niñas en África. Tan solo el premio UNESCO ha apoyado a 18 organizaciones en 18 países, empoderando a miles de niñas para que persigan sus sueños.

A través de más de 100 programas de salud maternoinfantil, 100 iniciativas de "Escuelas Felices" y numerosos proyectos de vivienda, infraestructura y formación, China ha contribuido a mejorar las condiciones de vida y la educación de las mujeres en todo el Sur Global.

Aprovechando el Fondo Mundial para el Desarrollo y la Cooperación Sur-Sur (FDS), China ha implementado proyectos centrados en las mujeres por un valor de 40 millones de dólares en más de 20 países. Solo en capacitación y desarrollo de capacidades, ha empoderado a más de 200.000 mujeres de 180 países y ha establecido el Centro Global de Intercambio y Cooperación para el Empoderamiento Digital de las Mujeres, ampliando el acceso a oportunidades para las mujeres de todo el mundo.

En la reunión del lunes, Xi anunció nuevos compromisos con el desarrollo de las mujeres durante los próximos cinco años: China aportará 10 millones de dólares a ONU Mujeres y 100 millones al FDS para apoyar programas que beneficien a mujeres y niñas, apoyará 1.000 proyectos "pequeños y hermosos" para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, invitará a 50.000 mujeres a China para intercambios y capacitación, y establecerá un centro global para el desarrollo de capacidades de las mujeres.

Con nuevos compromisos y una cooperación más estrecha, la Reunión de Líderes Mundiales sobre la Mujer se perfila como un hito más en el camino hacia un mundo más inclusivo y equitativo para todas las mujeres.

https://news.cgtn.com/news/2025-10-13/China-leads-global-push-for-a-new-milestone-in-women-s-development-1Hr25ID2HtK/p.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtnchina-lidera-el-avance-mundial-para-el-nuevo-hito-del-desarrollo-femenino-302585283.html