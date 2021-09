-CGTN:China lidera el desarrollo ecológico y promete que no habrá nuevos proyectos de energía de carbón en el extranjero

PEKÍN, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Tras comprometerse a alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060, China ha dado otro paso notable y práctico en la búsqueda del desarrollo ecológico.

China intensificará su apoyo a otros países en desarrollo en la promoción de la energía verde y baja en carbono y no construirá nuevos proyectos de energía de carbón en el extranjero, según anunció el martes el presidente Xi Jinping en el debate general de la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) a través de un vídeo.

Esto no es sorprendente, pero sí de gran importancia, ya que China ha cooperado anteriormente con varios países a lo largo de las rutas de la Belt and Road Initiative (BRI) para "hacer ecológica" la iniciativa.

Iniciativa de desarrollo global

La eliminación de las inversiones en carbón sería prometedora para reducir las emisiones de carbono, que suponen una amenaza para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente el Objetivo 13 sobre acción climática.

Además de disminuir los proyectos de energía de carbón, China ha prometido 3.000 millones de dólares adicionales de ayuda internacional en los próximos tres años para apoyar a los países en desarrollo a responder a la COVID-19 y promover la recuperación económica y social.

"El desarrollo es la clave del bienestar de la gente", dijo Xi, y añadió que los países deben trabajar juntos para dirigir el desarrollo mundial hacia una nueva etapa de crecimiento equilibrado, coordinado e inclusivo.

Pekín ha destacado su voluntad de colaborar con la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, para avanzar conjuntamente en la gobernanza medioambiental mundial.

Por ejemplo, a través de una asociación conjunta, China ha establecido la Belt and Road Initiative International Green Development Coalition, que sirve de plataforma para la cooperación de la BRI en materia de desarrollo verde. En el marco de esta plataforma, China ha ofrecido más de 2.000 oportunidades de formación a funcionarios, expertos y técnicos de protección medioambiental de más de 120 países participantes.

La adhesión al desarrollo ecológico está grabada en el gobierno chino a través de la Constitución y el plan maestro de desarrollo nacional como una civilización ecológica que debe observarse en todos los desarrollos socioeconómicos y agendas políticas.

Vencer a la COVID-19 sigue siendo una tarea importante

Sin duda, aunque muchos países están ocupados tratando de reconstruir sus economías en medio de la pandemia, la COVID-19 sigue haciendo estragos en el mundo, con el número de nuevos casos aumentando cada día a nivel mundial.

En estas circunstancias, el presidente Xi pidió que se dé prioridad a las personas y a sus vidas, que se adopte un enfoque basado en la ciencia para el rastreo de los orígenes, que se mejore la respuesta mundial coordinada a la COVID-19 y que se minimice el riesgo de transmisión transfronteriza del virus.

Señalando que la vacunación es un arma poderosa contra la COVID-19, subrayó que la prioridad urgente es garantizar la distribución justa y equitativa de las vacunas a nivel mundial.

China ha prometido proporcionar un total de dos mil millones de dosis de la vacuna COVID-19 al mundo para finales de este año y ha donado 100 millones de dosis de la vacuna a otros países en vías de desarrollo a lo largo de este año, además de 100 millones de dólares a COVAX.

Es fundamental practicar un verdadero multilateralismo

Tanto si se trata de mejorar la gobernanza medioambiental mundial como de vencer a la COVID-19, el multilateralismo es primordial, que es otro de los puntos clave de la declaración de Xi en AGNU.

"La ONU debe mantener en alto el estandarte del verdadero multilateralismo y servir como plataforma central para que los países salvaguarden conjuntamente la seguridad universal, compartan los logros del desarrollo y tracen el curso para el futuro del mundo", dijo Xi.

El presidente chino pidió a la ONU que aumente la representación y la voz de los países en desarrollo en los asuntos internacionales y que tome la iniciativa en el avance de la democracia y el estado de derecho en las relaciones internacionales.

China, firme partidaria del multilateralismo

El presidente Xi también pidió que se construyera un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la equidad, la justicia y la cooperación en la que todos salgan ganando, subrayando que hay que rechazar la práctica de formar pequeños círculos o juegos de suma cero.

"El éxito de un país no tiene por qué significar el fracaso de otro, y el mundo es lo suficientemente grande como para dar cabida al desarrollo común y al progreso de todos los países", dijo, añadiendo que las diferencias y los problemas entre los países deben tratarse mediante el diálogo y la cooperación sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.

Como mayor país en desarrollo, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y segundo mayor contribuyente al presupuesto ordinario de la ONU y a las evaluaciones de mantenimiento de la paz, China siempre ha apoyado activamente la labor de las Naciones Unidas, ha salvaguardado firmemente el sistema internacional y ha defendido el multilateralismo con acciones concretas.

Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, China ha acogido una serie de grandes eventos internacionales, como la Cumbre de Hangzhou del G20, la 22ª Reunión de Líderes Económicos de la APEC, el Belt and Road Forum for International Cooperation, la 2018 Beijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation, la Exposición Internacional de Importación de China y la Conferencia de Diálogo de Civilizaciones de Asia.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-22/China-leads-green-development-with-another-practical-step-13KX5J87auI/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=BHULIKZcHMg