CGTN:China pide que se construya una economía mundial abierta para crear un mundo mejor después de la COVID

BEIJING, 18 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- El Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial (FEM) advirtió que el estancamiento económico es el reto más grave que persiste de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, China está inyectando confianza en la economía mundial, ya que los datos oficiales publicados el lunes muestran que su economía registró un crecimiento estable en 2021.

¿Cómo ha conseguido la segunda economía del mundo crecer a pesar de los retos que supone el resurgimiento esporádico de la epidemia y un entorno exterior complicado?

Construir una economía mundial abierta, abrazar la cooperación contra la pandemia y revitalizar el desarrollo global -los tres aspectos destacados en el discurso del presidente chino Xi Jinping en la sesión virtual del FEM el lunes- son pistas para la respuesta, así como las soluciones a otros grandes desafíos globales.

¿Cómo promover la recuperación estable de la economía mundial?

Para promover un progreso constante y sólido en la recuperación económica mundial, Xi dijo que los países deben explorar nuevos motores de crecimiento económico, nuevos modos de vida social y nuevas vías para el intercambio entre personas.

"Debemos eliminar barreras, no levantar muros. Debemos abrirnos, no cerrarnos. Debemos buscar la integración, no la disociación. Esta es la manera de construir una economía mundial abierta", dijo.

Las principales economías deben ver el mundo como una sola comunidad y aumentar la transparencia de las políticas, los principales países desarrollados deben adoptar políticas económicas responsables y gestionar los efectos secundarios de las políticas, y las instituciones económicas y financieras internacionales deben desempeñar su papel constructivo para prevenir los riesgos sistémicos, añadió.

Xi también subrayó la necesidad de establecer normas generalmente aceptables y eficaces para la inteligencia artificial y la economía digital, y de crear un entorno abierto, justo y no discriminatorio para la innovación científica y tecnológica.

En cuanto al papel y los esfuerzos de China durante el proceso, dijo que el país seguirá persiguiendo un desarrollo de alta calidad, mantendrá su compromiso con la reforma y la apertura, y dará la bienvenida a todo tipo de capital que opere en China para que desempeñe un papel positivo en el desarrollo del país.

"Tenemos plena confianza en el futuro de la economía de China", dijo, destacando la fuerte resistencia, el enorme potencial y la sostenibilidad a largo plazo de la economía china.

Al mismo tiempo, subrayó que China no hará crecer su economía a costa del agotamiento de los recursos y la degradación del medio ambiente, y que cumplirá su palabra de alcanzar el pico de carbono y la neutralidad del mismo.

¿Cómo vencer la pandemia?

"La confianza y la cooperación sólidas representan el único camino correcto para derrotar la pandemia", dijo, esbozando la solución.

Los países deben cooperar en la investigación y el desarrollo de medicamentos, y "aprovechar plenamente las vacunas como un arma poderosa", dijo, haciendo hincapié en garantizar una distribución equitativa de las vacunas, acelerar la vacunación y cerrar la brecha de inmunización mundial.

China proporcionará otros mil millones de dosis a los países africanos, incluyendo 600 millones de dosis como donación, y donará 150 millones de dosis a los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, anunció.

¿Cómo promover el desarrollo global?

La Iniciativa de Desarrollo Global es un bien público abierto a todo el mundo, y China está dispuesta a trabajar con otros países para llevar a cabo conjuntamente la iniciativa en acciones concretas, dijo Xi, pidiendo esfuerzos para salvar la brecha del desarrollo y revitalizar el desarrollo global.

En septiembre de 2021 propuso la iniciativa, que hace hincapié en dirigir el desarrollo mundial hacia una nueva etapa de crecimiento equilibrado, coordinado e inclusivo, frente a las graves perturbaciones de la pandemia de COVID-19.

El proteccionismo, el unilateralismo y las prácticas de hegemonía e intimidación "van a contracorriente de la historia", advirtió.

"El camino correcto para la humanidad es el desarrollo pacífico y la cooperación en la que todos salgan ganando", afirmó.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-17/President-Xi-addresses-World-Economic-Forum-2022-virtual-event-16TK0rt9vGM/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=3jt_iaWRxzg