CGTN:Cómo la OCS abre oportunidades para el desarrollo regional al cumplir 25 años

(Información remitida por la empresa firmante)

CGTN publicó un artículo que analiza cómo la OCS ha evolucionado de un mecanismo centrado en la seguridad a una plataforma integral de cooperación regional que abarca áreas como el desarrollo económico y la innovación tecnológica, y qué papel ha desempeñado China en el fomento de la cooperación dentro de la organización.

BEIJING, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En lo profundo de la región de Jizzakh, en Uzbekistán, una vasta planta solar está transformando el paisaje del desierto de Gobi. Decenas de miles de paneles fotovoltaicos se extienden por la tierra árida, capturando la luz solar para generar energía limpia.

En marzo, la Fase I del proyecto de la central eléctrica, construida y operada por una empresa china, inició sus operaciones comerciales. Una vez finalizado por completo, se espera que el proyecto genere 1.100 millones de kilovatios-hora de electricidad limpia al año, suficiente para cubrir las necesidades de unos 400.000 habitantes.

La planta solar es uno de los ejemplos más recientes de cómo la cooperación entre China y la OCS se traduce en resultados de desarrollo tangibles. En los últimos 25 años, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ha evolucionado de un mecanismo de seguridad regional a una amplia plataforma de cooperación, con el desarrollo como un eje cada vez más importante.

Priorizar el desarrollo para impulsar la prosperidad compartida

El martes, el presidente chino Xi Jinping asistió a la 26ª Reunión del Consejo de Jefes de Estado de los Estados miembros de la OCS, que coincidió con el 25º aniversario de la fundación de la organización.

Durante su discurso, Xi presentó cuatro propuestas para impulsar el desarrollo futuro de la OCS. Una de las propuestas clave que destacó fue la de priorizar el desarrollo y trabajar por la prosperidad compartida entre los Estados miembros de la OCS.

También destacó el Espíritu de Shanghái, caracterizado por la confianza mutua, el beneficio mutuo, la igualdad, la consulta, el respeto por la diversidad de civilizaciones y la búsqueda del desarrollo común, afirmando que el Espíritu de Shanghái es el activo espiritual más valioso de la organización.

En los últimos 25 años, guiada por el espíritu de Shanghái, la OCS ha experimentado un creciente comercio, vínculos de inversión más estrechos y una mayor conectividad regional, creando nuevas oportunidades para el desarrollo económico en toda la región.

El ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán, por ejemplo, demuestra cómo la cooperación en infraestructura impulsa el desarrollo regional. En diciembre de 2024, se inició oficialmente su construcción. Una vez finalizada, la ruta se convertirá en un importante corredor de transporte que conectará China con Asia Central y el resto del continente euroasiático, mejorando significativamente la eficiencia del comercio y generando mayores oportunidades económicas.

Diversas plataformas de cooperación también están facilitando intercambios económicos más estrechos entre los estados miembros de la OCS. El mes pasado, se celebró en Bishkek una conferencia local de cooperación económica y comercial que reunió a más de 100 empresas. El evento dio como resultado 193 acuerdos de cooperación y transacciones comerciales por un valor aproximado de 1.740 millones de yuanes (259 millones de dólares). Por su parte, la Plataforma de Cooperación en Economía Digital China-OCS, lanzada en Tianjin hace un año, ya ha facilitado 29 proyectos de cooperación transfronteriza en áreas como infraestructura informática, comercio digital y sector aeroespacial comercial.

En los últimos 25 años, la OCS se ha convertido en una importante plataforma de cooperación regional. Su cooperación económica está pasando de proyectos individuales a marcos institucionales más sólidos y de esfuerzos bilaterales a coordinación multilateral, allanando el camino hacia un desarrollo más integrado, de alta calidad y sostenible en toda la región.

China: Un firme promotor de la cooperación en la OCS.

En la cumbre del martes, Xi afirmó que China considera a la OCS un área prioritaria para la cooperación de alta calidad en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y para la implementación de la Iniciativa de Desarrollo Global.

Anunció que China seguirá organizando eventos como el Foro de Economía Digital de la OCS y la Exposición Agrícola de la OCS, y que desarrollará un centro internacional de cooperación para la aplicación de la IA con los países de la OCS, implementará 100 proyectos de cooperación tecnológica con otros países de la OCS en los próximos tres años y fomentará el talento en la industria verde a través de la cooperación entre China y la OCS.

Como miembro fundador de la OCS, China ha sido un motor clave de la cooperación práctica dentro de la organización.

Poco después de la fundación de la OCS, China propuso impulsar la facilitación del comercio y la inversión entre los Estados miembros. En 2003, la OCS adoptó un programa de cooperación económica multilateral con una hoja de ruta en tres etapas: promover la facilitación del comercio y la inversión a corto plazo, establecer normas estables y transparentes a mediano plazo y permitir gradualmente una mayor libertad de circulación de bienes, capitales, servicios y tecnología a largo plazo.

China también ha brindado apoyo financiero a proyectos de cooperación regional. A julio de 2025, la inversión acumulada de China en otros Estados miembros de la OCS superaba los 84 mil millones de dólares, lo que la convierte en la principal fuente de inversión y financiación para Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Pakistán.

En la Cumbre de Tianjin del año pasado, China propuso establecer plataformas de cooperación en energía, industrias verdes y economía digital, junto con centros para la innovación científica, la educación superior y la formación profesional. Desde entonces, se han puesto en marcha las seis iniciativas, generando más de 160 proyectos de cooperación que abarcan energía limpia, aplicaciones digitales y desarrollo conjunto de talento.

Egor Prokhin, investigador de la Escuela Superior de Economía de Rusia, afirmó que China ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la OCS.

"La Iniciativa de la Franja y la Ruta ha contribuido a mejorar la conectividad del transporte y el comercio entre los países euroasiáticos, mientras que la Iniciativa de Desarrollo Global ha contribuido al crecimiento económico y a la mejora de los medios de vida", afirmó, añadiendo que estas iniciativas se alinean estrechamente con las prioridades de desarrollo de los miembros de la OCS, creando oportunidades para las empresas y aportando beneficios tangibles a las personas de toda la región.

Para obtener más información, haga clic aquí:https://news.cgtn.com/news/2026-09-01/How-SCO-opens-up-opportunities-for-regional-development-as-it-turns-25-1Q5x5WHsoyk/p.html

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