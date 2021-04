CGTN:De estudiantes preparados a extremistas radicalizados en Xinjiang

PEKÍN, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A lo largo de los años, los jóvenes con estudios se convirtieron en objetivos clave de reclutamiento para grupos terroristas dentro y fuera de Xinjiang. Dolqun Yalqun y Dilnur Eziz estaban estudiando en el extranjero cuando cayeron bajo la influencia del extremismo. La experiencia ha cambiado sus vidas y finalmente los ha llevado a la cárcel.

Dolqun destacó que esa "influencia filosófica" fue gradual y sutil. Pronto, comenzó a sentirse "inútil" y comenzó a percibir a las personas que no eran de su fe como "infieles". En 2019, Dolqun fue condenado a siete años por incitar al terrorismo y otros delitos. Ahora, piensa que el mayor significado de la vida es darse cuenta del valor de uno mismo en el camino correcto. Quiere usar su experiencia para advertir a otros que están a punto de tomar el mismo rumbo.

Dilnur explicó que comenzó a asistir a las conferencias del Corán por curiosidad. A medida que se involucró más, sintió un "goteo constante" de adoctrinamiento y comenzó a sentir que el ambiente estaba "apagado". Luego, se le mostraron vídeos de entrenamiento terrorista en campamentos y se la animó a realizar misiones en diferentes países.

"Me sentí engañada y utilizada", indicó Dilnur.

