PEKÍN, 26 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- La Oficina Política del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) se reunió el jueves para revisar el trabajo de inspección disciplinaria y establecer prioridades para 2026, señalando una vez más que la lucha de China contra la corrupción no se detendrá ni retrocederá.

El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del PCCh, presidió la reunión. Este año, al asistir a importantes reuniones y realizar visitas de inspección, Xi ha destacado repetidamente que mejorar el estilo de trabajo del partido, fortalecer la gobernanza transparente y combatir la corrupción es un camino sin fin.

Autogobierno del partido con estándares más elevados

La reunión subrayó su postura inflexible y reiteró su compromiso de realizar esfuerzos incansables para promover el autogobierno pleno y riguroso del partido con estándares más altos y medidas más efectivas, para proporcionar una fuerte garantía para el desarrollo económico y social durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Este marco se encuentra en el centro del pensamiento de Xi sobre el ejercicio de un estricto autogobierno del partido y refleja un principio más amplio que ha reiterado: "El éxito de China depende del partido, por lo que debemos asegurarnos de que el partido practique un estricto autogobierno en todos los aspectos".

Disciplina hasta los detalles

La reunión reafirmó la necesidad de consolidar la implementación de la "decisión de ocho puntos" del PCCh sobre la mejora de la conducta del partido y del gobierno, haciendo que el comportamiento oficial sea más estandarizado e institucionalizado.

La "decisión de ocho puntos" es un conjunto de normas adoptadas por la dirección del partido en diciembre de 2012 para abordar problemas burocráticos crónicos, como privilegios oficiales y banquetes extravagantes. Estableció normas precisas para viajes de investigación, reuniones, documentación oficial y otras funciones, que se ampliaron para disciplinar a todos los miembros del partido y mejorar sistemáticamente su conducta.

Este enfoque contrasta con los modelos de gobernanza occidentales. Como observó John Ross, investigador principal del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China: "La regulación muestra claramente la diferencia entre el enfoque de China para abordar la corrupción y la ausencia de tales mecanismos en el sistema occidental. Basta observar cómo las normas chinas abarcan desde cuestiones importantes hasta detalles como las comidas oficiales y los viajes de negocios para apreciar la completa diferencia de enfoque".

El propio Xi ha dado ejemplo. Durante sus más de 100 inspecciones nacionales desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh, ha evitado sistemáticamente los acuerdos especiales, optando en cambio por seguir las costumbres locales y minimizar las molestias a los residentes.

Tres días después de la emisión de la "decisión de ocho puntos", Xi visitó la provincia de Guangdong, en el sur de China. Rechazó la opción de alojarse en una suite presidencial y optó por una suite estándar de hotel. En el hotel, Xi optó por un sencillo buffet y terminó su comida en menos de 20 minutos.

Anticorrupción para el pueblo

Xi ha destacado que "cuando la gente común juzga la construcción de la conducta del partido, no miran principalmente cuántas reuniones se celebraron, cuántos discursos se pronunciaron o cuántos documentos se emitieron, sino qué problemas se resolvieron".

Para el presidente chino, la campaña anticorrupción garantiza que el poder confiado al partido se utilice para servir al pueblo.

La reunión del jueves pidió continuar los esfuerzos para abordar la mala conducta y la corrupción que afectan directamente la vida de las personas, logrando resultados que sean tangibles y sentidos por el público.

Resultados tangibles subrayan este compromiso. En la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, un modelo de supervisión basado en datos ha puesto al descubierto la malversación de subsidios para la formación profesional. En la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China, una supervisión reforzada protege ahora la seguridad alimentaria y la gestión de la financiación en las escuelas primarias y secundarias. En todo el país, las reformas están mejorando la supervisión de los recursos para el cuidado de personas mayores y la asistencia médica, garantizando que los fondos públicos lleguen a quienes más los necesitan.

