PEKÍN, 7 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- La película china "Dead to Rights" se ha mantenido en el primer puesto de la taquilla china del fin de semana desde su estreno el 25 de julio. Esto también la convirtió en la película más vista a nivel mundial durante el pasado fin de semana. Según Maoyan, la popular plataforma de análisis de la industria cinematográfica china, hasta el martes la película había recaudado 1.700 millones de yuanes, o unos 236,6 millones de dólares. La película ahora tiene una calificación de 8,6 en la plataforma china de reseñas Douban y ha sido reseñada o reportada por medios internacionales como "Variety" y Channel News Asia, entre otros.

La película se ambienta en la Masacre de Nanjing de 1937 y sigue la vida de un grupo de civiles chinos que buscan refugio en un estudio fotográfico. En su lucha por sobrevivir, ayudaron a un fotógrafo militar japonés a revelar películas, solo para descubrir imágenes gráficas de las atrocidades. Arriesgaron sus vidas para preservar las pruebas.

El éxito rotundo de la película debe atribuirse, por supuesto, en primer lugar a su potente narrativa y ejecución artística. El director Shen Ao ha evitado el sensacionalismo, utilizando únicamente imágenes minimalistas para transmitir el horror, por ejemplo, un cuchillo apuñalado contra un bebé o ríos de sangre derramada. De esta manera, se ha creado profundidad emocional y autenticidad. La narrativa compleja y el refinado diseño de producción de la película también presentan al espectador una maestría técnica deslumbrante.

Los cinéfilos se sienten atraídos por "Dead to Rights" también porque, fundamentalmente, la película ha hecho justicia a la historia. Evan Kail, un estadounidense que donó a China un álbum de fotos de los crímenes de guerra japoneses, afirmó que la película es un "diez sobre diez" porque mantiene viva la historia, honra a las víctimas y expone el pasado contra viento y marea. Recordar el pasado no es fomentar ni preservar el odio; más bien, nos recuerda que debemos valorar la paz moderna. El aumento de las visitas al Santuario de Yasukuni y la negación de la guerra por parte de algunos derechistas japoneses en la actualidad ponen en riesgo la estabilidad de Asia, e incluso del mundo. Al preservar la evidencia en pantalla, películas como "Dead to Rights" contrarrestan la amnesia histórica de Japón y exponen la verdad que debe ser mantenida y contada.

La película se estrenará globalmente en países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Malasia y Singapur, entre otros. Con más de 35 millones de bajas militares y civiles, China fue un miembro vital, aunque a menudo olvidado, de los Aliados en su lucha contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Como un llamado universal a la paz y una reflexión veraz sobre la historia, la película "Dead to Rights" merece la atención de los espectadores de todo el mundo.

