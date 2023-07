Los CHAIMELEON Open Challenges, para avanzar en la investigación del cáncer con IA (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Los CHAIMELEON Open Challenges, una oportunidad única para que los científicos europeos avancen en la investigación del cáncer con IA

El proyecto CHAIMELEON (Aceleración del laboratorio al mercado Transición de herramientas de IA para el tratamiento del cáncer) está financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, que promueve la excelencia científica, la innovación y la competitividad internacional.

Quibim coordinará y supervisará los desafíos abiertos, aprovechando la experiencia de la empresa en la aplicación de la IA a la investigación del cáncer y las imágenes médicas.

VALENCIA, España, 3 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- El cáncer es la segunda causa de muerte en Europa1. Con 3,7 millones de nuevos casos de cáncer en Europa cada año, está claro que los médicos necesitan herramientas y recursos innovadores para mejorar el diagnóstico, la terapia, la selección de pacientes y la predicción del cáncer. La inteligencia artificial (IA) ha surgido como una tecnología prometedora que puede respaldar estos objetivos. En la búsqueda de nuevas oportunidades de IA para avanzar en la investigación médica y mejorar los resultados de los pacientes, los socios del consorcio del CHAIMELEON Project , financiado con fondos de la UE, han creado los CHAIMELEON Open Challenges.

Los CHAIMELEON Open Challenges es una competición diseñada para entrenar y refinar modelos de IA para responder a preguntas clínicas sobre cinco tipos de cáncer: próstata, pulmón, mama, colon y recto. Los participantes tienen el desafío de colaborar y desarrollar soluciones innovadoras impulsadas por IA que puedan impactar significativamente en el diagnóstico, manejo y tratamiento del cáncer. Se evaluarán teniendo en cuenta un equilibrio entre el rendimiento de sus algoritmos de IA para predecir diferentes criterios de valoración clínicos, como la estadificación de la enfermedad, la respuesta al tratamiento o la supervivencia libre de progresión, y su fiabilidad. Aquellos que acepten el desafío pueden ganar un total de premios de 20.000 € por desafío, dividido entre los ganadores, con 100.000 € en premios.

Los CHAIMELEON Open Challenges ofrecen una oportunidad única para que los investigadores colaboren y desarrollen nuevas soluciones que pueden tener un impacto significativo en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. El registro para los desafíos se abrirá el 3 de julio de 2023 y estará disponible hasta finales de agosto de 2023. Los desafíos se dividirán en dos fases: la Fase de Clasificación y la Fase de Campeonato.

La Fase de Clasificación se extenderá de julio a septiembre de 2023. En esta fase, cualquier participante puede unirse y descargar un conjunto de datos de cáncer altamente controlado. El conjunto de datos consistirá en imágenes posprocesadas (es decir, armonizadas) asociadas con variables clínicas específicas, lo que garantiza la igualdad de condiciones para todos los participantes. Los participantes entrenarán sus modelos de IA y competirán para estar entre los primeros en la clasificación.

La Fase de Campeonato se extenderá de octubre a diciembre de 2023. En esta fase, los 40 mejores participantes de la fase anterior serán invitados a competir en un escenario aún más grandioso, utilizando la plataforma CHAIMELEON para entrenar sus algoritmos. Esta fase incluirá cinco retos diferentes, uno para cada tipo de cáncer (próstata, pulmón, mama, colon y recto), con una bolsa de premios total de 20.000€ por reto, repartidos entre los ganadores. Las imágenes originales y los datos clínicos asociados, junto con diferentes herramientas de preprocesamiento y armonización de imágenes, estarán disponibles para los participantes que hayan superado el punto de corte de la ronda de clasificación. Se asignarán los mismos recursos computacionales a cada participante; por lo tanto, cada participante puede decidir qué desafíos abordar y aplicar sus estrategias en consecuencia.

Quibim será la empresa especializada líder en la gestión de los desafíos, ya que cuenta con una amplia experiencia en la investigación del cáncer a través de IA. Ángel Alberich-Bayarri, consejero delegado y cofundador de Quibim, dijo: "La emoción de ser parte de este proyecto único en su tipo es inmensa; podemos participar en lo que será un importante paso adelante en la investigación del cáncer. Los CHAIMELEON Open Challenges son una oportunidad alentadora para la comunidad científica porque permitirán a los investigadores aprovechar el poder de la IA para desarrollar nuevas soluciones".

Los desafíos están abiertos a toda la comunidad científica y tecnológica interesada en la IA. Son una oportunidad única para mostrar cómo se puede utilizar la IA para avanzar en la investigación médica y mejorar los resultados de los pacientes dentro del proyecto CHAIMELEON.

Para obtener más información sobre los CHAIMELEON Open Challenges, visite https://chaimeleon.eu/open-challenges

Acerca del Proyecto

El Proyecto CHAIMELEON desarrolla un repositorio interoperable en toda la UE que permitirá a los investigadores, científicos de datos y médicos desarrollar y validar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la gestión del cáncer. Su objetivo es crear un depósito de datos basado en la nube de imágenes de cáncer. Este repositorio tendrá imágenes multimodales y datos clínicos relacionados de pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, mama, próstata y colorrectal, lo que lo convierte en uno de los más completos de su tipo en Europa. El proyecto reúne a un consorcio de 18 organizaciones de toda Europa, incluidas instituciones de investigación, hospitales y empresas especializadas en IA e imágenes médicas: Fundación para la Investigación del Hospital Universitario la Fe de la Comunidad Valenciana (ES), Universita di Pisa (IT), Universita Degli Studi di Roma la Sapienza (IT), Centro Hospitalar Universitário de Santo António (PT), Policlinico San Donato (IT), College des Enseignants de Radiologie (FR), Universiteit Masstricht (NL), Charité Universitätsmedizin Berlin (DE), Imperial College London (UK), Ben-Gurion University of the Negev (IL), Universitat Politècnica de Valencia (ES), GE Healthcare (DE), Quibim (ES), Medexprim (FR), Bahia (ES), Matical Innovation (ES), European Institute of Biomedical Imaging Research (AT), Universitat de Valencia (ES).

1 Eurostat. (Marzo de 2023). Estadísticas de las causas de muerte. Estadísticas explicadas.

Acerca de Quibim

Quibim nació de la ambición de transformar la imagen en un catalizador para la salud de precisión. Lo hacen mediante el diseño de herramientas pioneras que desbloquean datos de imágenes para mejorar los resultados de los pacientes. La marca está vinculada a los valores de la empresa, basada en una comprensión profunda de la ciencia moderna de los datos de imágenes y en encontrar una manera de transformar estos datos en predicciones procesables. Para lograr esto, Quibim se asocia con compañías biofarmacéuticas de primer nivel para detectar patologías de manera temprana y predecir resultados en oncología/inmunoterapia, inmunología, inflamación y neurología utilizando imágenes de resonancia magnética, tomografía computarizada y PET, lo que lleva a nuevos dispositivos médicos aprobados por la normativa a ser comercializados para proveedores del cuidado de la salud. La empresa está especializada en el desarrollo de modelos de IA creados mediante el uso de proyectos de pruebas del mundo real (RWE) y socios biofarmacéuticos para extraer nuevos conocimientos de las imágenes; desarrollando así nuevos biomarcadores de imágenes cuantitativas para analizar profundamente los mecanismos de la enfermedad, avanzar en el desarrollo de fármacos y monitorear el progreso del tratamiento utilizando un enfoque de cuerpo completo.

Quibim lidera los estudios RWE con más de 100 millones de registros de imágenes de investigación no identificados de más de 150.000 pacientes oncológicos.

Financiación de la UE

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud de un acuerdo de subvención No 952172.

Responsabilidad

Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas pertenecen únicamente a los autores y no reflejan necesariamente las de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2145140/Quibim_Logo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2145139/CHAIMELEON_Logo.jpg

