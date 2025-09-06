ChainUp, doble finalista en los premios ALB Pan-Asian Regulatory Awards 2025 de Thomson Reuters

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ChainUp, proveedor global de soluciones de activos digitales, ha sido nombrado finalista en dos categorías de los premios Asian Legal Business (ALB) Pan-Asian Regulatory Awards 2025. Este reconocimiento, otorgado por Thomson Reuters, subraya el papel de la empresa en un sector en rápida maduración en el que una tecnología sólida es un requisito fundamental para el cumplimiento normativo.

Las nominaciones de ChainUp son para el Equipo de Cumplimiento Normativo del Año para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) y el Proveedor de Soluciones de Supervisión de Transacciones del Año. Las nominaciones reflejan el compromiso de la empresa de ofrecer una infraestructura crítica que aborde los retos de cumplimiento normativo más acuciantes a los que se enfrenta el ecosistema de activos digitales.

El espacio de los activos digitales se encuentra en un punto de inflexión crucial, y ser finalista de un premio respaldado por Thomson Reuters valida nuestro enfoque estratégico en la seguridad y el cumplimiento normativo de nivel institucional, afirmó Sailor Zhong, fundador y consejero delegado de ChainUp. Nuestras soluciones están diseñadas para dotar a las empresas de las herramientas necesarias para navegar por los mandatos en constante evolución, desde la detección de sanciones hasta la lucha contra los delitos financieros, lo que les permite operar con claridad e integridad. Este reconocimiento pertenece a nuestro equipo y a su dedicación a la creación de la tecnología fundamental que sustenta la próxima fase de crecimiento del sector.

Los premios ALB Pan-Asian Regulatory Awards son evaluados por un panel independiente formado por líderes sénior del sector jurídico. Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia que se celebrará el 18 de septiembre de 2025 en Singapur.

Acerca de ChainUp

ChainUp, proveedor líder mundial de soluciones de activos digitales, ayuda a las empresas a navegar por las complejidades de este ecosistema en constante evolución. Fundada en 2017 y con sede en Singapur, ChainUp presta servicio a una clientela muy diversa, desde empresas Web3 hasta instituciones financieras consolidadas.

El completo conjunto de soluciones de ChainUp incluye soluciones de intercambio de criptomonedas, liquidez como servicio, servicios de custodia, monedero MPC como servicio, herramienta de análisis de rastreo de criptomonedas KYT, tokenización de activos, gestión de criptoactivos e infraestructura Web3, como minería, staking y API de blockchain. Para obtener más información, visite: https://www.chainup.com/ .

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/chainup-doble-finalista-en-los-premios-alb-pan-asian-regulatory-awards-2025-de-thomson-reuters-302548182.html