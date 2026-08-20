De Chamonix a Quito: los siete destinos alpinos recomendados por Kayak para escapar del calor

Canada - Kayak

(Información remitida por la empresa firmante)

El interés por las escapadas alpinas refleja una evolución positiva entre los viajeros españoles: las búsquedas de vuelos a Quito, puerta de entrada a los Andes, han aumentado un 16 % en comparación con 2025, ofreciendo también estancias hoteleras por una media de 90 € por noche. En Europa, las búsquedas de vuelos a Toulouse, punto de entrada a Andorra y los Pirineos, crecen también un 19 % en comparación con el pasado año

Madrid, 20 de agosto de 2026.- Con las temperaturas estivales en pleno ascenso y las continuas olas de calor, cada vez más viajeros españoles buscan escapar de este apostando por destinos alpinos o de montaña en lugar de las escapadas de playa tradicionales.



Este fenómeno, conocido como verano alpino, responde al auge por los viajes que combinan naturaleza, actividad y descanso, una de las tendencias anticipadas por KAYAK a principios de año. De hecho, según el informe What The Future del buscador de viajes, uno de cada cinco viajeros españoles busca equilibrar actividades de aventura ligera con momentos de relax durante sus vacaciones.



Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, añade: "El verano ya no responde a una única forma de viajar. Para muchos viajeros, escapar del calor significa buscar destinos donde puedan pasar más tiempo al aire libre, conectar con la naturaleza y disfrutar de temperaturas más suaves. Los destinos alpinos ofrecen experiencias que combinan actividad y desconexión, permitiendo adaptarse a distintos ritmos de viaje, al tiempo que se descubren nuevos destinos fuera del radar".



Con temperaturas más suaves y opciones como el senderismo, el ciclismo o los baños en lagos de montaña, estas escapadas permiten disfrutar del verano de una forma más activa, relajada y refrescante. Desde los Alpes hasta los Andes y las Montañas Rocosas, KAYAK, un buscador de viajes líder, propone siete destinos para disfrutar de una escapada alpina en lo que queda de verano. Además, revela cuáles de ellos están despertando interés entre los viajeros españoles y qué pueden esperar en cuanto a precios.



Siete destinos de montaña para bajar el ritmo (y la temperatura)

Según los datos de KAYAK, entre los siete destinos alpinos analizados, Quito, puerta de entrada a los Andes; Toulouse, punto de partida clave para descubrir Andorra y Turín (entrada principal a los Alpes Occidentales), revelan un crecimiento en las búsquedas de vuelos del 16 %, 19 %, y 11 %, respectivamente, en comparación con 2025.



1. Chamonix, Francia

A los pies del Mont Blanc, Chamonix combina glaciares, teleféricos panorámicos y una amplia red de senderos para todos los niveles. Es una opción para alternar días activos en la montaña con terrazas, gastronomía local y descanso en el valle.



Los precios medios por noche de hotel en Chamonix son de 220 €, mientras que los precios de vuelos a Ginebra están a 131 € de media.



2. Cortina d’Ampezzo, Italia

Rodeada por los Dolomitas, Cortina d’Ampezzo es una base privilegiada para descubrir lagos de montaña, pasos alpinos y caminos con vistas espectaculares. En verano, propone una combinación de actividades al aire libre, paisajes y la gastronomía característica del norte de Italia.



Los precios medios por noche de hotel en Cortina d’Ampezzo son de 278 €, mientras que los precios de vuelos a Venecia están a 118 € de media ida y vuelta.



3. Andorra la Vella, Andorra

Andorra la Vella es una escapada cercana para quien busca bajar el ritmo entre valles pirenaicos, lagos de altura y rutas de senderismo. También permite combinar jornadas en la naturaleza con propuestas de bienestar, compras y gastronomía.



Los precios medios por noche de hotel en Andorra la Vella son de 112 €, mientras que los precios de vuelos a Barcelona están a 113 € de media ida y vuelta.



4. Quito, Ecuador

Enclavada en los Andes, Quito mezcla arquitectura colonial, mercados locales y vistas sobre un paisaje volcánico único. Su ubicación permite además acercarse a parques naturales, miradores y rutas de montaña sin alejarse demasiado de la ciudad.



Los precios medios por noche de hotel en Quito son de 90 €, mientras que los precios de vuelos están a 1.137 € de media ida y vuelta.



5. Interlaken, Suiza

Entre los lagos Thun y Brienz, Interlaken es una base ideal para explorar la región del Jungfrau y sus cumbres, cascadas y pueblos alpinos. Sus opciones van desde paseos junto al agua hasta trenes panorámicos y deportes de aventura.



Los precios medios por noche de hotel en Interlaken son de 323 €, mientras que los precios de vuelos a Zúrich están a 203 € de media ida y vuelta.



6. Zermatt, Suiza

A los pies del Matterhorn, Zermatt combina naturaleza de alta montaña, rutas panorámicas y un pueblo alpino libre de coches. En verano, es una base ideal para practicar senderismo, ciclismo o simplemente disfrutar de las vistas sobre los glaciares.



Los precios medios por noche de hotel en Zermatt son de 309 €, mientras que los precios de vuelos a Zúrich están a 203 € de media ida y vuelta.



7. Whistler, Canadá

En la Columbia Británica, Whistler transforma sus pistas de invierno en un amplio terreno para el senderismo, la bicicleta de montaña y los deportes acuáticos. Sus bosques, lagos y rutas panorámicas ofrecen una escapada de naturaleza a gran escala.



Los precios medios por noche de hotel en Whistler son de 220 €, mientras que los precios de vuelos a Vancouver están a 687 € de media ida y vuelta.



La directora comercial de KAYAK para Europa señala: "Más allá de estos destinos, otra opción ganando el interés de los viajeros españoles son los Alpes Julianos en Eslovenia, donde observamos un crecimiento del 22 % en la búsqueda de vuelos con destino Liubliana, su principal puerta de entrada, en comparación con el año pasado".



Huir del calor extremo no tiene por qué implicar renunciar al presupuesto. Entre los destinos para disfrutar de una escapada alpina, es posible encontrar precios medios de vuelos y hoteles por debajo de los 100 €. Además, aquellos que quieran viajar a Whistler (Canadá), el precio medio de los vuelos a Vancouver registra una caída del 14 % frente a 2025, mientras que Venecia, una de las principales puertas de entrada a los Dolomitas, caen un 10 %. Para planificar la escapada alpina perfecta, herramientas como IA de KAYAK ayudan a encontrar de forma rápida el destino alpino que se adapte a las preferencias y presupuesto de cada viajero. Los viajeros pueden incluso subir una foto y pedirle a IA que encuentre vuelos y hoteles en el destino.

Contacto

Emisor: KAYAK

Nombre contacto: Sergio Pericás

Descripción contacto: Ogilvy

Teléfono de contacto: 679 95 17 56



