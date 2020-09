- Para celebrar el lanzamiento de No Time To Die, Champagne Bollinger lanza un paquete de regalo Special Cuvée Limited Edition 007

LONDRES, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Como celebración de más de 40 años de asociación como Official Champagne de 007 y de la próxima película No Time To Die, Champagne Bollinger ha producido una caja de regalo de edición limitada que reúne a tres iconos: el Special Cuvée marca de la casa de Bollinger, el Aston Martin DB5 y el legendario agente secreto británico, James Bond.

https://mma.prnewswire.com/media/1283497/BOLLINGER_SPECIAL_C... [https://mma.prnewswire.com/media/1283497/BOLLINGER_SPECIAL_C...]

Honrar las asociaciones más perfectas, la caja de edición limitada muestra la silueta de James Bond junto a su Aston Martin DB5. El colorido de la caja de regalo sirve como eco del acabado en plata abedul del DB5. Las letras de Bollinger y los logos se muestran en color oro, y la icónica botella Special Cuvée se ha adaptado para mostrar un cuello de botella en negro y oro con un blasón de 007.

Champagne Bollinger ha trabajado con el prestigioso fotógrafo Greg Williams, para la campaña que se lanzará en breve del Special Cuvée 007 Limited Edition, mostrando su estilo cinemático destacado que aparece también en la campaña No Time To Die.

Bond, Bollinger y el Aston Martin regresan con No Time To Die.

Bollinger Special Cuvée 007 Limited Edition estará disponible a nivel mundial desde el 1 de octubre de 2020.

El precio de venta al por menor para la Bollinger Special Cuvée 007 Limited Edition es de 55 libras, estando disponible a través de los comercializadores del mejor vino de todo el mundo.

Imágenes de la edición limitada disponibles AQUÍ [https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=NElVywChySZZI...]

ACERCA DE NO TIME TO DIE

No Time To Die es el título oficial de la 25 aventura de James Bond. La película -- de Albert R. Broccoli's EON Productions, Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) y Universal Pictures International -- cuenta con la dirección de Cary Joji Fukunaga y de las estrellas Daniel Craig, que vuelve para su quinta película como James Bond 007, de Ian Fleming.

Escrita por Neal Purvis y Robert Wade (Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga y Phoebe Waller- Bridge (Killing Eve, Fleabag), la película se estrenará en todo el mundo en noviembre por medio de Universal Pictures International y MGM a través del banner de United Artists Releasing.

En No Time To Die, Bond ha dejado su servicio activo y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica. Su paz dura poco, cuando su viejo amigo Felix Leiter, de la CIA, le solicita ayuda. La misión para rescatar a un científico secuestrado se convierte en más complicada de lo esperado, y lleva a Bond hacia la búsqueda de un misterioso villano armado con una nueva tecnología peligrosa.

Champagne Bollinger: Eminente, diferenciador y distinguido en lo que respecta a sus vinos de Champagne desde el año 1829. Garantizado por medio de la integridad de una casa familiar independiente y resolutiva en Aÿ y a través de un conocimiento artesano de personas dedicadas a hacer crecer y mezclar la excelencia. La devoción crece más allá de los vinos para apoyar un entorno sostenible e integración con las comunidades locales.

