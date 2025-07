Champions Oncology lanza una plataforma de servicios radiofarmacéuticos

(Información remitida por la empresa firmante)

También amplía su licencia de isótopos y analiza más de 30 modelos PDX. La oferta ampliada ofrece estudios radiofarmacéuticos integrados con isótopos clínicamente relevantes y modelos tumorales PDX altamente caracterizados

Hackensack, Nueva Jersey, 8 de julio de 2025.- Champions Oncology (NASDAQ:CSBR), organización líder en investigación oncológica traslacional, ha anunciado hoy el lanzamiento comercial completo de su plataforma de servicios radiofarmacéuticos. Este hito se produce tras la ampliación de la licencia de materiales radiactivos de la empresa, la finalización de la infraestructura radioquímica y el éxito del cribado de más de treinta modelos PDX en colaboración con socios farmacéuticos y biotecnológicos.



Champions ofrece ahora flujos de trabajo radiofarmacéuticos totalmente integrados que combinan estudios in vitro, de biodistribución ex vivo y de eficacia terapéutica con una amplia gama de isótopos. La plataforma de la empresa se distingue por su amplio banco de modelos tumorales de xenoinjertos derivados de pacientes (PDX), que permite a los desarrolladores de fármacos evaluar agentes radiomarcados en sistemas clínicamente relevantes.



"Los radiofármacos representan una de las fronteras más apasionantes de la oncología de precision", afirmó Mike Ritchie, director comercial de Champions Oncology. "Combinando una infraestructura radioquímica avanzada con el banco PDX más caracterizado del mundo, ayudamos a nuestros clientes a generar datos significativos y traslacionales que impulsan la toma de decisiones con confianza en una fase más temprana del desarrollo de fármacos oncológicos".



La licencia de materiales radiactivos actualizada de Champions incluye ahora soporte para diez isótopos clave: Lu-177, Ac-225, In-111, Cu-67, Y-90, Pb-212, At-211 Tb-161, Cu-64 y Zr-89. Estas incorporaciones permiten una amplia gama de diseños de estudios, como la terapia con radioligandos (RLT), los conjugados de radionucleidos con anticuerpos (ARC) y los enfoques teranósticos.



"Nuestro objetivo es ayudar a los socios biofarmacéuticos a responder preguntas críticas más rápidamente, con datos que reflejen la biología tumoral real", continuó Mike Ritchie, Director Comercial de Champions Oncology. "La integración de los flujos de trabajo de radionúclidos en nuestra plataforma PDX proporciona un conjunto de herramientas preclínicas excepcionalmente potente para evaluar la biodistribución, la orientación tumoral y el efecto terapéutico".



Sobre Champions Oncology

Champions Oncology es un proveedor mundial de servicios de investigación preclínica y clínica que ofrece soluciones integrales de I+D en oncología a organizaciones biofarmacéuticas. Con el mayor y más anotado banco de xenoinjertos derivados de pacientes (PDX) clínicamente relevantes y modelos de neoplasias hematológicas primarias, Champions ofrece datos innovadores de la más alta calidad a través de plataformas in vivo y ex vivo patentadas. A través de su amplia cartera de plataformas bioanalíticas de vanguardia, su innovadora plataforma de datos y análisis, y su excelencia científica, Champions hace posible el avance de los programas preclínicos y clínicos de descubrimiento y desarrollo de fármacos oncológicos en todo el mundo.



