CHANGAN inicia una nueva fase de crecimiento en Europa en el Salón del Automóvil 2026

El debut de CHANGAN NEVO, una oferta de sistemas de propulsión más amplia y unas operaciones locales más profundas subrayan el compromiso a largo plazo de CHANGAN con Europa.

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Changan Automobile presentó las líneas generales de la siguiente fase de su estrategia europea en el Salón Mundial del Automóvil 2026. Tras la introducción de la gama CHANGAN DEEPAL en Europa el año pasado, Changan dio a conocer la nueva línea CHANGAN NEVO y anunció planes para ampliar su oferta de sistemas de propulsión, así como para reforzar sus capacidades locales de I+D, ingeniería y atención al cliente. En conjunto, estos avances marcan una nueva etapa en el compromiso a largo plazo de Changan con Europa, ofreciendo una mayor variedad de productos y un soporte local más sólido para satisfacer las cambiantes necesidades de movilidad de los clientes.

La línea CHANGAN NEVO se fundamenta en tres valores clave: diseño refinado, confort compartido y tecnología placentera. El diseño refinado combina una estética sofisticada con una sensación de confort natural y acogedora, equilibrando la elegancia visual con la practicidad cotidiana. El confort compartido sitúa a todos los ocupantes en el centro del viaje, gracias a espacios cuidadosamente diseñados, configuraciones flexibles y un nivel de comodidad uniforme en todo el habitáculo. La tecnología placentera integra un puesto de conducción inteligente, experiencias digitales conectadas y asistencia a la conducción en tiempo real para ofrecer una experiencia más inteligente, segura y libre de estrés. Hasta la fecha, CHANGAN NEVO ha prestado servicio a más de un millón de familias en todo el mundo, convirtiendo la movilidad inteligente y confortable en parte de la vida diaria de una comunidad de usuarios en constante crecimiento a nivel global.

El CHANGAN NEVO Q05 hizo su debut europeo en el Salón Mundial del Automóvil 2026. El NEVO Q05 combina un interior espacioso, tecnologías de asistencia al conductor y una gran funcionalidad para el día a día, adaptándose tanto a entornos urbanos como suburbanos. De cara al futuro, la gama de productos CHANGAN NEVO se ampliará con modelos como el nuevo CHANGAN NEVO Q06, diversificando así las opciones para las familias. El CHANGAN NEVO Q06 conjuga un diseño expresivo, confort, tecnología inteligente y una conducción segura y firme, haciendo que la experiencia de movilidad familiar de alta gama sea accesible a un público más amplio.

La ampliación de la gama de productos de Changan en Europa forma parte de una estrategia más amplia que combina el lanzamiento de nuevos modelos con el desarrollo continuo de capacidades locales de diseño, ingeniería y atención al cliente. CHANGAN estableció su Centro de Diseño Europeo en Turín (Italia) en 2001 y, posteriormente, amplió sus capacidades regionales de investigación e ingeniería, incluyendo un centro de I+D en Birmingham (Reino Unido). A lo largo de más de dos décadas, la empresa ha seguido reforzando su presencia en Europa en los ámbitos del diseño, la ingeniería y los servicios de atención al cliente.

Guiada por su estrategia "En Europa, para Europa", Changan está desarrollando un ecosistema localizado que abarca la investigación y el desarrollo, los servicios, el talento y futuras oportunidades de fabricación. Asimismo, la empresa está reforzando sus servicios de posventa mediante centros de distribución de repuestos en los Países Bajos y el Reino Unido, además de ofrecer soporte técnico, atención al cliente y formación en ingeniería.

En Europa, los modelos CHANGAN DEEPAL S05 y S07 ya están a la venta en versiones totalmente eléctricas (BEV), a las que ahora se suma el S05 híbrido enchufable (PHEV) con volante a la izquierda. El S07 PHEV se lanzará en los principales mercados europeos más adelante este mismo año. Se prevé que el NEVO Q05 llegue a España e Italia para el primer trimestre de 2027. La marca CHANGAN y sus líneas DEEPAL y NEVO, junto con AVATR, conforman la cartera de marcas y productos de Changan Automobile para Europa.

"Europa siempre ha sido el referente. Venimos aquí para aprender de nuestros socios y crecer juntos", afirmó Zhao Fei, director general de Changan Group y presidente de Changan Automobile. "Changan ha llegado para quedarse. Al igual que los plátanos de sombra a orillas del Sena, estamos echando raíces profundas en Europa y creciendo con ustedes. Junto a nuestros socios, impulsaremos la industria automotriz mundial y ofreceremos mejores productos y servicios a clientes de todo el mundo".

El debut europeo de CHANGAN NEVO en París amplía aún más la cartera de productos de Changan Automobile en la región. En consonancia con su estrategia "En Europa, para Europa", Changan seguirá ampliando su oferta de productos y reforzando sus capacidades locales, brindando a los clientes europeos una mayor variedad de opciones y un respaldo fiable, al tiempo que contribuye a un futuro de la movilidad más inteligente y sostenible.