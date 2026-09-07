Changhong en IFA 2026: de ser global a ser local

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En IFA 2026, Changhong presentó una nueva línea de electrodomésticos con inteligencia artificial, que incluye televisores, refrigeradores, aires acondicionados y lavadoras. Centrada en situaciones de la vida real, la compañía incorpora tecnologías de IA diseñadas para comprender mejor las necesidades cotidianas en la experiencia del producto, lo que pone de manifiesto su transición de la innovación tecnológica hacia experiencias de vida más intuitivas. Esta presentación también evidencia los continuos esfuerzos de Changhong por adaptarse a las necesidades locales.

Este concepto cobra vida en los últimos productos de IA de Changhong. El televisor Q60S Pro incorpora la plataforma deportiva con IA Changhong LeDong, que transforma la televisión más allá de una pantalla de contenido tradicional en un espacio para el ejercicio y la interacción familiar. Un aire acondicionado con IA que detecta la presencia humana reconoce la ubicación y los hábitos de los usuarios y ajusta el flujo de aire en consecuencia, mientras que un refrigerador con IA utiliza sensores inteligentes para ayudar a los usuarios a mantener la frescura de los alimentos de forma más proactiva. En lugar de añadir complejidad, Changhong simplifica la vida cotidiana.

Esta es la esencia de la exploración de Changhong de la "tecnología sin fisuras": tecnología que funciona discretamente en segundo plano. La mejor tecnología no siempre necesita ser visible; simplemente ayuda a las personas a preocuparse menos.

Un elemento cultural distintivo también se está abriendo paso en la experiencia de los productos inteligentes de Changhong. La marca ha incorporado al panda gigante en las interacciones con el asistente de IA, aportando mayor calidez y cercanía a los televisores y otros electrodomésticos con IA. Estrechamente asociado con la herencia de Sichuan de Changhong, el panda también ofrece una forma natural de integrar un elemento reconocible de la cultura china en la experiencia tecnológica.

El esquí ofrece otro puente hacia los estilos de vida europeos. En los últimos años, Changhong ha seguido fortaleciendo su presencia en Europa con CHiQ como un importante vehículo de marca, creando vínculos más estrechos con los consumidores locales a través de colaboraciones deportivas, incluyendo el patrocinio de eventos de la Copa del Mundo de Esquí FIS en Alemania, la colaboración con la Federación Alemana de Esquí y su papel como socio oficial de la Copa del Mundo de Salto de Esquí FIS. Más que una plataforma deportiva, el esquí permite a CHiQ conectar la velocidad, la pasión y el espíritu al aire libre de este deporte con la experiencia de sus productos, acercando la tecnología a la forma de vida de los consumidores europeos.

Detrás de estas iniciativas se esconde un compromiso más profundo con la localización. Desde la experiencia del producto y la expresión de la marca hasta los deportes, la cultura y los estilos de vida locales, Changhong está creando puntos de contacto más diversos con el mercado europeo. 'De la globalización a la localización', la empresa va más allá de los productos y los canales para lograr una integración más profunda de sus marcas, tecnología y los mercados a los que sirve.

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