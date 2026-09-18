Channel Manager para alquiler vacacional desde 10 €/mes; DiBooq lanza nuevos planes - DIBOOQ GMBH

(Información remitida por la empresa firmante)El software para alquiler vacacional DiBooq presenta nuevos planes para propietarios particulares y pequeños gestores de alojamientos vacacionales. Con el plan de dos años, su Channel Manager para alquiler vacacional está disponible desde solo 10 euros netos al mes.

Gestionar una vivienda vacacional en Airbnb, Booking.com o Vrbo implica controlar precios, disponibilidad y reservas en varias plataformas al mismo tiempo. Los Channel Managers para alquiler vacacional sincronizan estos datos automáticamente y ayudan a evitar reservas duplicadas y tareas administrativas innecesarias. Más información sobre el Channel Manager para alquiler vacacional: www.dibooq.com/es/propietario-casa-vacacional/channel-manager-alquiler-vacacional/

Sin embargo, para propietarios particulares y pequeños gestores, el coste del software puede aumentar rápidamente. En muchos proveedores, el precio mensual crece considerablemente con cada alojamiento adicional. Algunos, además, cobran comisiones porcentuales sobre las reservas.

El software todo en uno para alquiler vacacional DiBooq responde a esta situación con un nuevo modelo de precios. La compañía ofrece su Channel Manager para alquiler vacacional desde solo 10 euros netos al mes con el plan de dos años. Además, los clientes se benefician de una garantía de precio de por vida.

Quienes prefieran un compromiso más corto pueden contratar el plan Basic anual desde 12 euros netos al mes. DiBooq no cobra ninguna comisión porcentual por reserva.

Plan Basic desde 10 euros al mes

Con el nuevo plan de dos años, Basic para un alojamiento cuesta el equivalente a 10 euros netos al mes. Incluso el plan más económico incluye las principales funciones necesarias para gestionar una vivienda vacacional:

1-Channel Manager para Airbnb, Booking.com, Vrbo, Expedia, FeWo-direkt y Abritel

2-sincronización automática de precios y disponibilidad

3-sistema de reservas y PMS

4-acceso web y aplicación móvil para iOS y Android

5-conexión con canales para gestores profesionales de alquiler vacacional

6-soporte por correo electrónico

7-puesta en marcha personalizada mediante videollamada

De este modo, incluso el plan de entrada incluye, además de la conexión técnica con los principales portales de reservas, asistencia personalizada durante la configuración.

Según la empresa, no se cobran costes adicionales de configuración. Los propietarios pueden probar DiBooq durante 14 días gratis y sin tarjeta de crédito.

En el plan anual, Basic para un alojamiento cuesta 12 euros netos al mes. El plan anual ofrece un compromiso más corto, mientras que el plan de dos años combina el precio más bajo con una garantía de precio permanente. Más información sobre los precios de DiBooq.

Plan Professional para generar reservas directas

Para propietarios y gestores que quieran conseguir además reservas directas y analizar el rendimiento de sus alojamientos, DiBooq ofrece el plan Professional.

Para un alojamiento, Professional cuesta 20 euros netos al mes con el plan anual. Cada alojamiento adicional cuesta solo 6 euros más al mes.

Los precios de DiBooq Professional son, por tanto:

1-un alojamiento: 20 euros al mes

2-tres alojamientos: 32 euros al mes

3-cinco alojamientos: 44 euros al mes

Además de todas las funciones incluidas en Basic, Professional incorpora una web de reservas propia y un motor de reservas online que puede integrarse en una página web existente.

De esta forma, los propietarios pueden recibir reservas directas y reducir su dependencia de las grandes plataformas de reservas.

El plan incluye también estadísticas sobre reservas, ingresos y ocupación, una aplicación para huéspedes, exportación iCal, soporte por vídeo y teléfono, así como asistencia personalizada mediante WhatsApp.

Optimización de Airbnb y Booking.com incluida

Una característica diferencial del plan Professional es la optimización personalizada de Airbnb y Booking.com.

El equipo de DiBooq revisa, entre otros aspectos, la configuración y la presentación de los anuncios conectados a Airbnb y Booking.com. El objetivo es mejorar su visibilidad y aumentar las posibilidades de recibir reservas.

Dependiendo de la situación inicial, la ubicación y la calidad del alojamiento, DiBooq señala que esta optimización puede incrementar la demanda hasta en un 20 %.

No se trata, sin embargo, de una garantía. Los resultados reales dependen de cada alojamiento y de la situación del mercado.

Plan de dos años con garantía de precio de por vida

Además de ofrecer una cuota mensual más baja, uno de los principales beneficios del plan de dos años es su garantía de precio de por vida.

Según DiBooq, los clientes reciben un denominado. Esto significa que el precio acordado al contratar el servicio se mantiene incluso después de finalizar los primeros dos años, siempre que el cliente continúe con su suscripción.

La garantía de precio también pretende incluir las nuevas funcionalidades que en el futuro se incorporen al plan contratado. De este modo, los clientes pueden beneficiarse de la evolución del software sin tener que pagar automáticamente más por las nuevas funciones incluidas en su tarifa.

Dado que muchos proveedores de software SaaS actualizan periódicamente los precios de sus suscripciones, este modelo permite una mayor seguridad y previsibilidad de costes a largo plazo.

Según DiBooq, una garantía de precio de por vida sigue siendo poco habitual en el mercado del software para alquiler vacacional.

Incluso para un solo alojamiento, DiBooq Professional resulta más de un 30 % más económico que otros proveedores comparables de software para alquiler vacacional. A medida que aumenta el número de alojamientos, crece también el ahorro absoluto.

Además, DiBooq no cobra comisiones por reserva, a diferencia de algunos otros proveedores SaaS.

Precio fijo y 0% de comisión por reserva

En los planes descritos, DiBooq cobra una comisión por reserva del 0 %.

El coste del software no depende del número de reservas ni del volumen de facturación generado por los alojamientos. Esto facilita la planificación de los gastos mensuales.

En los modelos basados en comisiones, por el contrario, el coste real del software aumenta con cada nueva reserva.

Según DiBooq, tampoco existen costes adicionales de configuración. La puesta en marcha personalizada ya está incluida en el plan Basic.

Una solución para pequeños propietarios y gestores en crecimiento

Con su nuevo modelo de precios, DiBooq se dirige principalmente a propietarios particulares y pequeños gestores profesionales de alquiler vacacional.

El plan Basic incluye la sincronización con los principales portales de reservas, la gestión centralizada de reservas y una puesta en marcha personalizada. Con el plan de dos años, este paquete está disponible desde 10 euros netos al mes.

Professional amplía el software con reservas directas, estadísticas, opciones adicionales de soporte y la optimización de Airbnb y Booking.com.

Como cada alojamiento adicional en el plan anual Professional cuesta solo 6 euros al mes, los costes adicionales siguen siendo reducidos incluso cuando aumenta el número de propiedades gestionadas.

El plan de dos años combina el precio de entrada más bajo con una garantía de precio de por vida. Para los propietarios de viviendas vacacionales, por tanto, no solo es importante qué funciones ofrece un software para alquiler vacacional, sino también cómo evolucionan sus costes cuando gestionan varios alojamientos durante muchos años.

DATOS PÚBLICOS: (Información remitida por la empresa firmante)

Contacto Emisor: DiBooq GmbH

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