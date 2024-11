'Charge Around the Globe' llega a Prime Video

Lexie Alford’s ‘Charge Around the Globe’ in new three-part documentary on Prime Video.

'Charge Around the Globe' de Lexie Alford en un nuevo documental de tres partes en Prime Video series

COLONIA, Alemania, 18 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- A principios de este año, Lexie Alford, conocida por millones como @LexieLimitless, se propuso demostrar lo que es posible con un vehículo eléctrico y convertirse en la primera persona en dar la vuelta al mundo en uno de ellos. Su épica aventura en el Ford Explorer eléctrico tenía el ambicioso objetivo de cubrir más de 29.000 kilómetros en 90 días. Terminó recorriendo seis continentes, 27 países y más de 30.000 kilómetros en 200 días en su intento por batir el récord. Ahora, el 18 de noviembre, una nueva serie documental de tres partes que detalla los altibajos de su increíble viaje llegará a Prime Video.

El equipo de filmación del documental siguió a Lexie desde el comienzo de su "Carga alrededor del mundo" en Niza, Francia, y viajó por lugares tan lejanos como el desierto de Atacama en Chile y las cumbres montañosas de Bután. A lo largo del viaje, se documentaron sus batallas con una infraestructura de carga lenta o inexistente, sus episodios de enfermedad y las interacciones que tuvo con algunas figuras inspiradoras a lo largo del camino.

Una de las inspiraciones para el viaje fue Aloha Wanderwell, quien, con solo dieciséis años, se convirtió en la primera mujer en circunnavegar el mundo en un coche entre 1922 y 1927, en un Ford Modelo T. El documental incluye algunas de esas imágenes históricas mientras Lexie se enfrenta a problemas similares y viaja a partes similares del mundo, a menudo asombrada por lo desafiante que debió haber sido hace 100 años.

Lexie utilizó versiones de preproducción del vehículo eléctrico Ford Explorer para su desafío antes de su lanzamiento este verano. La serie documental "Charge Around the Globe" consta de tres episodios con una duración de unos 50 minutos cada uno y estará disponible para los suscriptores de Amazon Prime. También aparecerá en YouTube en el Canal Charge Around the Globe .

Citas

"Fui la persona más joven en viajar a todos los países del mundo, pero este fue uno de los desafíos más grandes que he hecho. Si bien he demostrado que es posible viajar alrededor del mundo solo con energía eléctrica, ciertamente no fue fácil y mostró lo diferente que es la infraestructura de carga en los diferentes continentes. Estoy muy feliz de compartir la aventura en Prime Video y espero que esto nos ayude a comprender cómo debemos mejorar para lograr una conducción con cero emisiones".

Lexie Alford, @LexieLimitless

Episodios de Charge Around the Globe

EPISODIO 1

El intento de récord mundial de Lexie Limitless, que busca una conducción eléctrica de más de 29.000 kilómetros, comienza en Niza (Francia). Sigue los increíbles altibajos en algunos de los lugares más asombrosos del mundo, mientras se dirige al puerto de Mombasa (Kenia). En el camino, conocerá a la pionera piloto de carreras Lola Lovinfosse, al chef Tekuna y a The Black Mambas. ¿La infraestructura eléctrica obstaculizará su récord mundial?

EPISODIO 2

El intento de Lexie Limitless de batir un récord mundial la lleva a Australia y Asia, donde conoce a increíbles pioneros: la chef indígena Norni, la científica marina Dra. Vanessa, la monja budista Karma y Ann Osman, la primera luchadora musulmana de MMA. Pero no todo es diversión y juegos; nuevos continentes significan nuevos obstáculos. Lexie, que va muy retrasada, tiene que recorrer algunos kilómetros para volver al camino correcto...

EPISODIO 3

Lexie, que ya está en la recta final, recorre América y Europa y conoce a más pioneros increíbles, desde practicantes de sandboard hasta vaqueras, desde ex triatletas hasta bañistas en hielo finlandeses. Pero, como siempre, no es tan sencillo como se esperaba. ¿Podrá llegar hasta Niza? ¿Ha recorrido 29.000 km? ¿Habrá hecho lo suficiente para establecer un nuevo récord mundial?

