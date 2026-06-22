Entre charlas sobre tendencias y tatuajes: BRANDmania inaugura el festival de licencias con numerosas atracciones

(Información remitida por la empresa firmante)

NUREMBERG, Germany , 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando los artistas itinerantes recorren los pabellones, las marcas se dan cita y se debaten los temas de licencias más interesantes de los próximos años, ¡es hora de volver a BRANDmania! Los días 24 y 25 de junio, el festival de networking B2B más grande de Europa dedicado a las licencias y las colaboraciones reunirá a los principales actores del sector en el recinto de la mina Zollverein, en Essen. Con un programa ampliado, nuevas zonas de experiencias y un número cada vez mayor de participantes procedentes de diversos sectores, Spielwarenmesse Group, como organizador, continúa su trayectoria de éxito.

Un comienzo prometedor

BRANDmania da inicio al festival de marcas con un gran desfile de mascotas. A continuación, Katrin Störr, directora de BRANDmania, da la bienvenida a los asistentes y comparte algunas reflexiones: cada vez son más los licenciantes internacionales y las empresas de marcas, como Hasbro, NBC Universal y Mattel, que aprovechan el marco de esta plataforma para celebrar sus propias proyecciones exclusivas. El día anterior ofrecen a sus socios una visión general de los temas, personajes y franquicias que marcarán los mercados en los próximos dos años. De este modo, BRANDmania se consolida cada vez más como un espacio para el análisis temprano de tendencias y perspectivas de futuro, afirma satisfecha Katrin Störr. Al mismo tiempo, el evento trasciende las fronteras del sector en las que se había enmarcado hasta ahora y cuenta con un número cada vez mayor de participantes procedentes de los ámbitos de la moda, el textil, la alimentación y los productos para mascotas. La renovada participación de todos los minoristas relevantes subraya su importancia como punto de encuentro clave para el networking, las colaboraciones y las nuevas oportunidades de negocio.

Todo lo que se precie

Desde marcas de entretenimiento de talla mundial hasta innovadoras empresas emergentes: BRANDmania vuelve a reunir este año toda la diversidad del sector. Estarán presentes figuras clave como Hasbro, Mattel, Paramount Global, RTL Consumer Products, Seven.One Commerce, Universal Products & Experiences y Warner Bros. Discovery, así como The Pokémon Company International, Studio 100 y Sesame Workshop. Al mismo tiempo, nuevas empresas como F.C. Industries (Pakistán), Joy&Toy (Polonia), JETRO (Organización de Comercio Exterior de Japón), Living Puppets y TÜV Rheinland aportan nuevas perspectivas. De este modo se crean valiosas conexiones entre el entretenimiento, la moda, la gastronomía, los medios de comunicación, la edición, los juguetes, la seguridad de los juguetes y el deporte. El gran BRANDbaby Lounge muestra, a través de ejemplos de productos seleccionados, cómo se materializan en el mercado estas colaboraciones de éxito.

Inspiración en un gran escenario

The Stage es el punto de encuentro clave para conocer las últimas novedades del sector, obtener nuevos impulsos y descubrir perspectivas prácticas. El programa, presentado y comisariado por Licensing International Germany, reúne conferencias, mesas redondas y casos de éxito en torno a tres temas principales: Licensing & Collabs, Brands, Fans & Audiences y Brands @ Retail. Petra Strobl, directora general de Licensing International Alemania, abrirá el evento con información exclusiva sobre el Global Licensing Industry Study 2026. El popular formato blindmate de MarkenKuppler aportará un toque adicional de emoción. Este año, la aplicación para aprender idiomas Duolingo será la protagonista y se lanzará a la búsqueda de la marca perfecta con la que emparejarse. Collab Culture Lounge ofrece un espacio para el intercambio intenso aportando nuevas perspectivas. Uno de los platos fuertes del programa: el Metal Business Club, un encuentro informal de networking para todos los aficionados a este género musical.

Un mundo de marcas en pleno centro

BRANDmania es sinónimo de experiencias. Numerosas activaciones de marcas en torno a diversos temas, como El Hobbit, Let's Dance, Bob Esponja o Los Osos de la Suerte, invitan a participar y descubrir. Una novedad es el BRANDmania Ink Lab, donde la creatividad se lleva, literalmente, bajo la piel: los participantes tienen la oportunidad de tatuarse su motivo favorito de la licencia de forma gratuita. Y BRANDmania también destaca en el ámbito gastronómico: desde comida callejera hasta la barra de dulces y la Coffee Bike, pasando por el popular bar de la primera planta, toda la oferta está incluida en la entrada. Las visitantes podrán prepararse tranquilamente para la noche en la nueva Glow Up Area, antes de que la Urban Club Band ponga el broche de oro al primer día del evento con música en directo. La legendaria fiesta BRANDmania combina cultura industrial, innovación y ambiente festivo.

La oferta de BRANDmania es un ejemplo del valor que supone hacer que las marcas se vivan de forma sorprendente. El evento combina contenidos de gran calidad, valiosos contactos comerciales y experiencias extraordinarias en un formato sectorial único en Europa, resume Christian Ulrich, portavoz del consejo de administración de Spielwarenmesse eG.

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