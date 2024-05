(Información remitida por la empresa firmante)

- El consejero delegado de Supermicro, Charles Liang, pronunciará una vez más el discurso de apertura del consejero delegado en COMPUTEX 2024

El consejero delegado habla sobre las últimas innovaciones en soluciones Plug-and-Play (PnP) a escala de rack, que incluyen refrigeración líquida, mayor eficiencia y rendimiento optimizado para IA, nube y computación perimetral

SAN JOSE, Calif. y TAIPEI, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para IA, la nube, almacenamiento y 5G/Edge, anunció que, por séptimo año consecutivo, el presidente y consejero delegado, Charles Liang, presentará un discurso de apertura de consejero delegado en COMPUTEX 2024, uno de los eventos de informática y tecnología más importantes centrado en el tema 'Conectar la IA' en Taipei del 4 al 7 de junio de 2024. La conferencia magistral del consejero delegado de Supermicro será el miércoles 5 de junio a las 9:30 AM en el pabellón 2, 7F del Centro de Exposiciones Taipei Nangang (o en línea).

"Supermicro continúa impulsando el crecimiento de las tecnologías de IA generativa al superar los límites y crear soluciones innovadoras de eficiencia energética en todo el espectro, desde centros de datos hasta el borde inteligente", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Con nuestro fuerte compromiso de ofrecer soluciones de TI ecológicas y satisfacción del cliente, la tecnología de refrigeración líquida de Supermicro está diseñada para reducir el consumo de energía y reducir el coste total de propiedad del centro de datos hasta en un 40 %, al tiempo que optimiza el rendimiento del sistema para los clientes y reduce la huella de carbono. Supermicro ofrece hoy soluciones de IA de 100 kW por rack. Supermicro está encantado de ser parte de COMPUTEX 2024 y mostrar estas innovaciones y capacidades".

Para obtener más información sobre la presencia de Supermicro en COMPUTEX 2024, visite: https://learn-more.supermicro.com/computex .

Centrado en hitos innovadores en la tecnología de IA generativa, el Salón Internacional de Computación de Taipei (COMPUTEX 2024) cubre seis temas principales: computación con IA, conectividad avanzada, movilidad futura, realidad inmersiva, sostenibilidad e innovaciones.

En la sesión principal del consejero delegado de COMPUTEX, Charles Liang, un ponente principal frecuente en el evento, presentará los sistemas de vanguardia de Supermicro diseñados para centrarse en el tiempo de comercialización, Building Block Solutions® y cómo la TI ecológica ha resultado en la reducción del coste total de propiedad (TCO) para centros de datos.

La informática ecológica es fundamental para los centros de datos actuales, que consumen entre el 1% y el 3% de la demanda mundial de electricidad y se espera que crezcan. Supermicro se compromete a diseñar y entregar componentes que componen Green Computing maximizando el rendimiento del servidor y del centro de datos y minimizando el impacto ambiental.

Supermicro proporciona soluciones a escala de rack que son ideales para las demandas actuales de IA/ML, nube y almacenamiento, y facilitan una rápida implementación en los centros de datos. Sus soluciones básicas admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración, lo que permite a las empresas crear sistemas personalizados para muchos fines informáticos.

Este año, Supermicro exhibirá las soluciones Rack Scale, Liquid Cooling y Green Computing que impulsan la innovación, el descubrimiento y el desarrollo en diversas industrias en el stand M0311a. Estas soluciones funcionan con la última generación de procesadores Intel® Xeon®, procesadores AMD EPYC™ y GPU NVIDIA. Para encontrar información adicional, visite https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html .

La presentación principal del consejero delegado se llevará a cabo en persona el miércoles 5 de junio a las 9:30 AM en el Salón 2, 7F del Centro de Exposiciones Taipei Nangang (o en línea).

Para registrarse en persona o registrarse para una transmisión en vivo, visite https://www.supermicro.com/en/event/computex .

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operativa en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación en el mercado para infraestructura empresarial, de nube, de inteligencia artificial y de telecomunicaciones/TI de borde 5G. Somos un fabricante de soluciones totales de TI con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia en diseño de placas base, energía y chasis de Supermicro permite aún más nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos están diseñados y fabricados internamente (en EE. UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La cartera galardonada de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

