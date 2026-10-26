Chartis nombra a Linkurious, una empresa de Nuix, líder en su categoría de monitoreo de transacciones AML

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Linkurious, una empresa de Nuix y pionera en inteligencia de decisiones basada en grafos, ha dado a conocer hoy que ha sido nombrada Líder de Categoría en el Cuadrante RiskTech de Chartis Research para Soluciones de Monitoreo de Transacciones AML, 2026.

Este reconocimiento representa un avance significativo para Linkurious, que pasa de ser una de las mejores empresas del sector a Líder de Categoría, posicionándose junto a las marcas más consolidadas en el seguimiento de transacciones AML.

"Linkurious fue nombrada líder de categoría en el informe "AML Transaction Monitoring Solutions: Quadrant Update, 2026" de Chartis Research, debido en parte a sus capacidades de integración de datos e identificación de tipologías de riesgo. El progreso de la compañía es un reflejo entorno a las continuas mejoras en el rendimiento, la velocidad y la escalabilidad de su solución, así como en sus capacidades basadas en grafos, que están adquiriendo cada vez más importancia en la tecnología AML", afirmó Sean O'Malley, director de investigación de Delitos Financieros y Control en Chartis. "El cambio actual en el seguimiento de transacciones AML, que pasa de centrarse en los datos a centrarse en la inteligencia, emplea inteligencia gráfica fácil de usar que ayuda a conectar datos y a asistir a analistas e investigadores. Al proporcionar una visión más completa, contexto adicional y nuevas señales basadas en el riesgo, los investigadores pueden tomar decisiones en sus investigaciones con mayor confianza".

Este reconocimiento se produce dentro de un contexto de creciente escrutinio normativo que impulsa a las instituciones financieras hacia soluciones escalables contra el lavado de dinero (AML). Mientras que los sistemas relacionales tradicionales tienen dificultades para detectar redes de lavado de dinero complejas, el enfoque basado en grafos de Linkurious unifica datos estructurados y no estructurados, lo que ayuda a los equipos a descubrir relaciones ocultas, reducir falsos positivos y cerrar investigaciones con mayor rapidez.

Sébastien Heymann, cofundador y vicepresidente de operaciones de Linkurious, explicó: "La lucha contra el lavado de dinero es un problema de datos conectados: la actividad sospechosa rara vez se manifiesta en una sola transacción analizada de forma aislada. Ser nombrados líderes de categoría por Chartis reconoce el creciente papel de la inteligencia de grafos para ayudar a los investigadores a tener una visión completa y actuar con confianza".

Chartis Research es un proveedor líder de investigación y análisis dedicado a la tecnología de gestión de riesgos. Su RiskTech Quadrant evalúa a los proveedores en función de la integridad de su oferta y el potencial de mercado, proporcionando a las instituciones financieras un punto de referencia independiente.

Acerca de Nuix Nuix es una empresa global de software que presta servicios a organizaciones cuyas decisiones enfrentan el más alto escrutinio. Las principales agencias gubernamentales, firmas de abogados, instituciones financieras, corporaciones y reguladores a nivel mundial confían en la capa de inteligencia de datos de nivel forense de Nuix con el fin de ayudar a convertir sus datos complejos en información precisa y defendible para investigaciones, cumplimiento, revisión legal y privacidad de datos. Linkurious, una empresa de Nuix, proporciona soluciones de investigación basadas en gráficos que descubren conexiones ocultas. Visite nuix.com o linkurious.com.

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