Chayanne regresa a Tenerife tras 18 años para el Cook Music fest

Santa Cruz de Tnerife, 3 de diciembre de 2025.-

El ícono latino regresa a Tenerife: actuará el 17 de julio en un esperado reencuentro con sus fans en Canarias

Chayanne, uno de los artistas más influyentes y queridos del pop latino, es el primer nombre confirmado para el 5º aniversario del Tenerife Cook Music Fest. El cantante ofrecerá un concierto el 17 de julio, en uno de los espectáculos más esperados de esta edición.



Su actuación será un acontecimiento extraordinario: no se presenta en Tenerife desde el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2008, lo que convierte esta cita en un momento imprescindible para sus seguidores en las Islas.



A lo largo de su carrera, Chayanne ha llevado a los escenarios elegancia, ritmo y emoción romántica, consolidándose como un referente internacional. Su repertorio incluye éxitos como Torero, Salomé o Dejaría Todo, canciones que han marcado a varias generaciones y que volverán a resonar con fuerza durante el festival.



Tenerife Cook Music Fest: cinco años de música, sabor y cultura

La edición de 2026 cobra un valor especial: el festival celebra su quinta edición, consolidando su trayectoria y reforzando su identidad como un punto de encuentro cultural entre música, gastronomía y comunidad.



Tras un 2025 de éxito con más de 60.000 asistentes, el festival reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la gastronomía local, la dinamización comercial y una experiencia musical de alto nivel con proyección internacional.



Entradas ya disponibles

Tras una preventa que registró un sold out de 5.000 entradas, la organización confirma que la venta general está ya activa, a través de la web oficial del evento: www.cookmusicfest.es.



Además, el Tenerife Cook Music Fest cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife, Islas Canarias – Latitud de Vida y el Gobierno de Canarias, reafirmando su posición como uno de los eventos culturales más destacados del Archipiélago.







