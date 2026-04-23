CheckJC convierte el registro de jornada en datos estratégicos para empresas

Sin sistema de control, el absentismo destruye productividad - InfoJC / CheckJC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026. - España pierde más de 16.500 millones de euros al año por absentismo laboral. Jorge Cebreiros Arce, fundador de InfoJC con 40 años en tecnología, presenta CheckJC como la respuesta definitiva para que las empresas dejen de sufrir ese coste en silencio

Más de 1,4 millones de personas no acuden cada día a su puesto de trabajo en España. El absentismo laboral ha alcanzado cifras históricas: más de 8,6 millones de procesos de incapacidad temporal al año, un incremento superior al 58% en la incidencia desde 2017 y un coste económico que supera los 16.500 millones de euros en gasto público directo, con un impacto empresarial aún mayor. Y la mayoría de las empresas lo está sufriendo sin datos, sin trazabilidad y sin capacidad de anticiparse.



Ese es el problema real. No la falta de talento ni la falta de esfuerzo. La falta de información fiable y en tiempo real sobre lo que ocurre cada día en la organización.



Mientras el absentismo crece, muchas empresas siguen gestionando la jornada con hojas de cálculo, registros manuales o sistemas fragmentados que no ofrecen ninguna visibilidad útil a la dirección. El resultado es siempre el mismo: decisiones tardías, conflictos internos por registros imprecisos, sobrecarga administrativa en recursos humanos y una incapacidad estructural para detectar desviaciones antes de que se conviertan en un problema crónico.



A esto se suma la presión regulatoria. La aprobación del Real Decreto que impulsa el control digital obligatorio y refuerza los requisitos de trazabilidad ya no deja margen de maniobra: el registro de jornada ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación con consecuencias legales reales.



En ese contexto, Jorge Cebreiros Arce lleva más de 40 años en el sector tecnológico y ha dedicado los últimos años a construir la respuesta que el mercado necesitaba. El resultado es CheckJC, la solución digital de registro y gestión de jornada laboral de InfoJC que ha evolucionado desde una herramienta de cumplimiento normativo hacia un sistema de análisis operativo completo.



"El registro de jornada no es un trámite, es una herramienta estratégica para la empresa. Cuando los datos son fiables y en tiempo real, la dirección gestiona información de valor y empieza a anticiparse a los problemas", señala Cebreiros.



CheckJC ofrece cuadros de mando en tiempo real, indicadores clave y avisos automáticos ante incidencias o desviaciones. Su arquitectura modular y tecnología cloud se adapta a entornos presenciales, híbridos o en movilidad, sin necesidad de infraestructuras específicas ni procesos técnicos complejos. Eso significa que cualquier empresa, independientemente de su nivel de digitalización, puede implantarlo y empezar a tomar decisiones basadas en datos reales de jornada, presencia, turnos y productividad desde el primer día.



Los resultados son concretos. Entre las empresas que ya han incorporado CheckJC figuran la Universidad de Vigo, COFANO, DARLIM, GADIS, ACTEGA y CEAMSA. Todas ellas han experimentado mejoras en la planificación de turnos y vacaciones, reducción del tiempo administrativo en recursos humanos, mayor transparencia interna en la gestión de horas y disminución de conflictos derivados de registros imprecisos.



La visión de Cebreiros apunta a un cambio de mentalidad en la empresa española: dejar de ver el registro de jornada como un trámite legal y empezar a gestionarlo como lo que realmente es, una fuente de datos estratégicos que permite anticiparse al absentismo, optimizar recursos y proteger el margen.







Contacto

Nombre contacto: Jorge Cebreiros Arce

Descripción contacto: Fundador y CEO InfoJC (CheckJC)

Teléfono de contacto: +34 661535636





Imágenes

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