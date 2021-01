Checkout.com triplica su valoración con una ronda de financiación de 450 millones, acelerando su expansión Global (2)

-- Para sus operaciones en Europa, Checkout.com ha publicado recientemente sus resultados financieros de 2019, que muestran una rentabilidad continuada. Los ingresos totales aumentaron un 96% durante el año hasta situarse en 146.384 millones de dólares, frente a los 74.826 millones de dólares de 2018. Puede consultar las cuentas completas de las operaciones europeas de Checkout.com aquí. https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/c... 323 [https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/c... 7323]

Checkout.com permite a las empresas adaptarse, innovar y prosperar con los Connected Payments(TM) que se merecen. La tecnología de la empresa logra que los pagos sean fluidos. Las soluciones flexibles, los datos detallados y la información instantánea ayudan a las empresas globales a lanzar nuevos productos en nuevos mercados y crear experiencias excepcionales para los clientes. Proporcionan los pagos más rápidos y fiables en más de 150 divisas, con adquisiciones en el propio país, filtros antifraude de clase mundial y un sistema de informes; todo ello a través de una sola API. Asimismo, pueden aceptar las principales tarjetas de crédito y débito internacionales, así como los métodos de pago locales y alternativos más populares. Checkout.com se lanzó en 2012 y ahora cuenta con un equipo de 1000 personas en 17 oficinas de todo el mundo que ofrecen experiencia local donde se necesita. Obtenga más información en www.checkout.com [http://www.checkout.com/].

(1. ) PitchBook, enero de 2021

(2.) The 2020 McKinsey Global Payments Report, McKinsey & Company, octubre de 2020

(3.) Black Boxes and Paradoxes: The Real Cost of Disconnected Payments, Checkout.com, julio de 2020

