Los chefs Samuel Naviera y Periko Ortega cocinaron juntos en el restaurante Muna de Ponferrada - RESTAURANTE MUNA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de agosto de 2026.- El día 13 de agosto, el chef Samuel Naveira invitó a Periko Ortega (Rte. ReComiendo* - Córdoba) a cocinar con él en el restaurante MUNA* de Ponferrada. Sería la continuación del primer encuentro que ya realizaron hace unos meses en ReComiendo*. Fusionaron, para comenzar, su amor a la costumbre española de ir de bares, dando forma cada uno a míticas tapas de Córdoba y Ponferrada, interpretadas y llevadas a la alta cocina. A continuación, los dos cocineros presentaros algunos platos creados para esta ocasión, como el `Escabeche de Tomate y Zanahoria, el `Pichón Café de París o el `Tiramisú de Samuel Naveira, o los platos `Lubina Aquanaria Dry Aged, alboronía y amarillo ibérico y `Mamá no me gustan los callos, del chef Periko Ortega. Todos ellos, acompañados de cinco vinos de Bodegas Gancedo.

Seguirá el cocinero de Ponferrada la saga de eventos especiales, formando parte del elenco de grandes chefs con Estrellas Michelin en sus restaurantes, en las siguientes competiciones reinas del mundo del motor de dos ruedas, en el exclusivo MotoGP VIP Village™. La próxima tendrá lugar en San Marino (Italia), del 11 al 13 de septiembre; allí, Naveira mostrará la cocina del Restaurante MUNA* a los asistentes a esta zona privilegiada, gestionada por la empresa Vilaplana Catering.

El chef de MUNA ha consolidado su imagen internacional año tras año con su presencia en grandes eventos y encuentros con chefs de diferentes países del mundo, como su último viaje que le llevó a cocinar con una de las figuras relevantes del panorama peruano en Lima, Jaime Pesque, chef del restaurante Mayta, y donde también pudo visitar y compartir intensos momentos con los equipos de Central, Maido y La Mar.

En su restaurante, el cocinero de Ponferrada presenta su menú Viaje a Japón, donde el comensal que visita MUNA puede vivir la experiencia de la fusión de la cocina japonesa interpretada con productos de El Bierzo y donde la especial visión gastronómica de Naveira no deja de sorprender con cada propuesta en el plato.

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