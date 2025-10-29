Chemiboss, del Grupo Eurotex, impulsa un modelo exclusivo para distribuidores en el sector químico

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 29 de octubre de 2025.-

Respaldada por el Grupo Eurotex, Chemiboss lanza un modelo exclusivo para distribuidores que fortalece su posición en el sector químico, con acceso directo a hidrocarburos, trazabilidad total, precios competitivos, innovación continua y estabilidad de suministro

Chemiboss, compañía del Grupo Eurotex, refuerza la presencia del grupo en la industria química con una propuesta centrada en la excelencia operativa, la innovación y un modelo de negocio exclusivo para distribuidores. La empresa especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de soluciones químicas de alta calidad combina la solidez y experiencia de Eurotex con una visión ágil y especializada, orientada a ofrecer soluciones químicas de alta calidad directamente al canal B2B, con acceso directo a los mercados internacionales de hidrocarburos, lo que se traduce en costes más competitivos y tecnologías de vanguardia.



Respaldada por la trayectoria del Grupo Eurotex, Chemiboss aplica rigurosos estándares de control de calidad y promueve una cultura de innovación constante, enfocada en optimizar procesos y desarrollar productos con impacto real en el mercado.



"Chemiboss representa la evolución del compromiso del Grupo Eurotex con la excelencia química. Nuestra meta es ofrecer a los distribuidores una experiencia basada en la confianza, la eficiencia y resultados tangibles", señalan desde fuentes de la compañía.



Acceso internacional a hidrocarburos para el canal distribuidor

Chemiboss ofrece acceso directo a los mercados internacionales de hidrocarburos, lo que se traduce en costos reducidos, mayor estabilidad de suministro y adopción temprana de tecnologías de vanguardia. Este posicionamiento global fortalece la competitividad de los distribuidores y mejora su capacidad de respuesta ante la demanda.



Modelo B2B directo al distribuidor

El modelo de Chemiboss elimina intermediarios y garantiza trazabilidad total, acceso ágil y precios competitivos. Este enfoque fortalece la relación con los distribuidores y potencia su crecimiento sostenible.



Compromiso con la calidad e innovación

Cada producto Chemiboss es sinónimo de fiabilidad. La compañía integra controles de calidad exigentes, criterios de sostenibilidad y mejora continua, alineados con las exigencias del sector químico profesional.



Sobre Chemiboss

Chemiboss es una compañía del Grupo Eurotex especializada en el desarrollo, fabricación y suministro de productos químicos exclusivamente para distribuidores. Su modelo combina eficiencia, acceso a mercados internacionales de hidrocarburos, trazabilidad y un firme compromiso con la calidad y la innovación.







