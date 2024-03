Chen Haiyong de Huawei: La inteligencia impulsa la innovación, la colaboración gana el futuro

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 7 de marzo de 2024/PRNewswire/ -- En el segundo Foro de desarrollo de la industria de nuevas llamadas en el MWC 2024, organizado por GTI y China Mobile y coorganizado por Huawei, Chen Haiyong, presidente de CS&IMS Domain, línea de productos Huawei Cloud Core Network, pronunció un discurso de apertura titulado "La inteligencia impulsa la innovación, La colaboración gana el futuro". En este discurso, explicó la estrategia para la evolución hacia las redes de llamadas 5.5G y propuso un camino para que la industria de la voz en la era 5.5G alcance el éxito empresarial en múltiples dimensiones, como el contenido y las operaciones de plataforma. La inteligencia potencia servicios más innovadores y mejores experiencias para New Calling. Ayuda a construir una plataforma para el ecosistema de aplicaciones, abre nuevas opciones de comunicación, impulsa un nuevo crecimiento en la industria de la voz y logra un éxito empresarial compartido.

Comunicación para transmitir contenidos y contenidos para crear valor

Las tecnologías de la comunicación se desarrollaron para facilitar la comunicación entre personas, especialmente aquellas que se encuentran a largas distancias.

Chen cree que esta evolución tecnológica allanará el camino hacia el éxito en la industria de la voz. Por ejemplo, se agregaron vídeos ultra-HD para permitir que el teclado de marcación se convierta en una nueva plataforma de medios, abriendo un nuevo espacio para las operaciones de contenido de los operadores. Se agregaron capacidades inteligentes e interactivas para transformar una llamada en un asistente virtual, ofreciendo a los usuarios servicios como traducción, atención de llamadas y conversión de voz a texto. Se agregaron canales de datos para conectar llamadas a Internet, permitir que los números empresariales sirvan como plataforma de servicios empresariales y actualizar el teclado de marcación a un portal de servicios. Por ejemplo, con menús interactivos, los usuarios pueden consultar y suscribirse a servicios de telecomunicaciones, así como reservar comidas u otros servicios, sin instalar ni registrarse en ninguna aplicación. New Calling aportará nuevo valor a las operaciones basadas en plataformas de los operadores.

La inteligencia impulsa New Calling y mejora las experiencias de comunicación

Chen afirmó que Huawei lanzó New Calling durante el MWC del año pasado para ayudar a los operadores a cambiar sus modelos de negocios de operaciones de solo voz a operaciones de contenido. Con la arquitectura 1+3+N, New Calling aprovecha la red fundamental de voz y video para permitir tres capacidades de llamadas competitivas: llamadas UHD, llamadas interactivas y llamadas inteligentes. Estas capacidades ayudan a poner en marcha una variedad de servicios innovadores. Durante el año pasado, Huawei ayudó a un operador líder a atraer millones de usuarios de New Calling.

Este año, Huawei lanzará New Calling-Advanced para actualizar las capacidades de inteligencia de New Calling. Se introducirá la función de comunicación multimodal (MCF) para integrar componentes de procesamiento inteligente desarrollados por Huawei y de terceros. Las comunicaciones multimodales basadas en MCF darán lugar a una variedad de servicios atómicos, como traducción en tiempo real y avatares controlados por voz en tiempo real, lo que permitirá a los operadores y socios de la industria crear más servicios y escenarios nuevos. New Calling está entrando en la era de las comunicaciones multimodales 5.5G.

Desarrollar el teclado de marcación en una plataforma de servicios

Chen señaló que el marcador nativo ofrece a los operadores una ventaja natural y que los socios de la industria deberían desarrollar conjuntamente el marcador nativo hasta convertirlo en una plataforma de servicios para ofrecer servicios con más valor agregado. Con el marcador nativo, New Calling puede aprovechar el gran ancho de banda y la informática de alto rendimiento para proporcionar a los usuarios experiencias óptimas. Además, New Calling permite a los usuarios de la industria personalizar diversos servicios basados en miniaplicaciones y capacidades interactivas aportadas por los canales de datos IMS, maximizando el valor de las redes de llamadas de los operadores.

El crecimiento de la industria de nuevas llamadas requiere esfuerzos colectivos de los operadores, proveedores de chips y terminales, y organizaciones de estándares y de la industria. Huawei da la bienvenida a más socios para participar en el desarrollo de New Calling.

CONTACTO: Dongming.Yin@huawei.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2357055/image_5001747_32248003.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chen-haiyong-de-huawei-la-inteligencia-impulsa-la-innovacion-la-colaboracion-gana-el-futuro-302083137.html