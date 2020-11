Chengdu, al suroeste de China, celebra un evento sobre innovación en la cadena de suministro internacional

CHENGDU, China, 25 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Chengdu, en el suroeste de China, celebrará un evento sobre innovación en la cadena de suministro internacional el próximo 30 de noviembre, al que invitará a expertos y ejecutivos para discutir las nuevas tendencias del sector y liberar las oportunidades relacionadas con que la ciudad esté construyendo un moderno ecosistema de industria logística. El evento está organizado por el National Business Daily.

https://mma.prnewswire.com/media/1341978/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1341978/1.jpg]

Como parte del 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project que durará hasta diciembre, el evento presentará nuevos escenarios y productos en el sector de la cadena de suministro. Tres grandes nuevos escenarios incluyen los servicios de la cadena de suministro internacional en el distrito de Qingbaijiang, que es la terminal del ferrocarril China-Europa, y en Jianyang, donde se localiza el segundo aeropuerto internacional de Chengdu, así como el servicio de cadena de suministro para la agricultura moderna en Pengzhou.

Además, cuatro nuevos productos se presentarán en el evento mediante exposiciones interactivas. Estos productos son los servicios de la cadena de suministro de aviación internacional, la plataforma de servicios completos para la cadena de suministro internacional, los servicios de aduana habituales y de fianza para dispositivos médicos internacional y la plataforma de servicio de logística.

Estudiosos y expertos nacionales e internacionales aportarán sus perspectivas a la discusión. Cai Jin, vicepresidente de la China Society of Logistics, Ma Jian, secretario general del Institute of Airport Economics, y Jian Ming, decano asociado de la School of Transportation and Logistics, Southwest Jiaotong University, asistirán al evento para discutir las nuevas tendencias y oportunidades en la cadena de suministro internacional.

El doctor Thorsten Jelinek, director del Taihe Institute, Europe Center y exdirector asociado del World Economic Forum, así como Wang Yurong, subdirector del Institute for Contemporary China Studies, Tsinghua University, compartirán sus ideas mediante vídeos.

Además, las principales empresas de la cadena de suministro de Chengdu, como Cosco Shipping, Alibaba's Fresh Hema, y la compañía de servicio de cadena de suministro de Tianfu International Biot-Town compartirán sus historias empresariales mediante vídeos creativos, discursos y reproducción en vivo.

Como resultado de la globalización económica, la cadena de suministro internacional se ha convertido en un sector clave para que ciudades y regionales reconstruyan sus ventajas competitivas. Chengdu estuvo en el primer lote de ciudades piloto de China para la innovación y aplicación de la cadena de suministro y su experiencia se ha convertido en uno de los ejemplos nacionales.

El evento está organizado por la Oficina Municipal Portuario y Logística de Chengdu, la Nueva Comisión de Desarrollo Económico de Chengdu, gobierno del distrito de Qingbaijiang.

CONTACTO: CONTACTO: Li Menglin, 383138960@qq.com, 15208229347