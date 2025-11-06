Cheongju se convierte en miembro pleno de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO

Única ciudad de Corea seleccionada como Ciudad Creativa por la UNESCO en 2025

Inicio de la era de 'Cheongju, Ciudad Global de la Artesanía', centro de artesanía coreana reconocido internacionalmente

CHEONGJU, Corea del Sur, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La ciudad de Cheongju se ha convertido oficialmente en miembro de pleno derecho de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (UCCN) en el ámbito de la artesanía y el arte popular.

Durante una rueda de prensa celebrada el 5 de noviembre de 2025, el alcalde Lee Beom-seok, presidente del Comité Organizador de la Bienal de Artesanía de Cheongju, anunció que Cheongju, 'el corazón de la artesanía coreana', se posiciona como una ciudad líder en el ámbito artesanal a nivel mundial. Hizo hincapié en la visión de la ciudad de construir una urbe creativa que conecte a sus 880.000 habitantes con el mundo a través de la artesanía.

Inaugurada en 1999, la Bienal de Artesanía de Cheongju se ha convertido en un referente del panorama artesanal internacional. Su sede principal, la Fábrica de la Cultura, es un ejemplo innovador de patrimonio industrial transformado en un espacio cultural creativo, que simboliza el espíritu artesanal y de sostenibilidad de Cheongju. Este reconocimiento de la UNESCO reafirma el compromiso duradero de la ciudad con el desarrollo urbano sostenible a través de la artesanía.

Como miembro oficial de UCCN, Cheongju ya puede usar el título y el logotipo de "Ciudad Creativa de la UNESCO". La ciudad colaborará con 408 ciudades de 100 países para impulsar las industrias creativas. Cheongju tiene previsto un plan plurianual para fomentar un ecosistema cultural sostenible, promover iniciativas artesanales ciudadanas y apoyar a jóvenes artesanos en su entrada al mercado global.

En diciembre de 2025 se celebrará una ceremonia de proclamación, seguida de la promulgación de una Ordenanza de Ciudad Creativa en febrero de 2026, estableciendo así las bases institucionales para el desarrollo continuo. El alcalde Lee afirmó que la certificación de la UNESCO fortalecerá la cooperación internacional y consolidará la posición de Cheongju como capital mundial de la artesanía, donde la creatividad y la artesanía enriquecen la vida cotidiana.

La UCCN, creada en 2004, abarca ocho campos creativos, entre ellos la artesanía, la literatura, el diseño y la música, y actualmente cuenta con 408 ciudades en 100 países. Con la incorporación de Cheongju, ya son 13 las ciudades coreanas reconocidas como Ciudades Creativas de la UNESCO. Cheongju inició su andadura en 2018, fue seleccionada como la única candidata nacional de Corea en 2024 y recibió la aprobación final de la UNESCO tan solo ocho meses después de presentar su solicitud.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2801303/cjcraft_kor_eng_Logo.jpg

