Chervon nombra a Devin Murray director de Ventas de la División Norte

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(Información remitida por la empresa firmante)

Illinois, 19 de octubre de 2026.- Devin Murray se incorpora a Chervon como director de Ventas de la División Norte, con efecto desde el 19 de octubre de 2026, y reportará a Thomas Kentouris, vicepresidente de Ventas de Campo

Murray se incorpora a Chervon tras completar una trayectoria profesional de rápido ascenso durante seis años en las áreas de ventas y dirección comercial de TTI. Más recientemente, ocupó el cargo de gestor de Cuentas Clave de Usuarios Finales en Milwaukee, donde fue responsable de impulsar el crecimiento del negocio de herramientas profesionales entre grandes usuarios finales.



Las excepcionales habilidades de Murray para la contratación de personal y el liderazgo le permitieron crear, gestionar e inspirar equipos de ventas altamente eficaces a nivel de tienda. Su capacidad para gestionar cuentas se tradujo en excelentes resultados comerciales y sólidas alianzas con múltiples cuentas nacionales.



"Desde las primeras etapas de su impresionante carrera, Devin fue identificado como un futuro directivo excepcional con un gran potencial", afirmó Thomas Kentouris. "Su experiencia en herramientas profesionales para grandes usuarios finales es exactamente lo que necesitamos para consolidar nuestra posición de liderazgo en este mercado. Sus inspiradoras habilidades de liderazgo, combinadas con su capacidad para impulsar de forma decidida el crecimiento de las ventas, desde los establecimientos comerciales hasta las cuentas nacionales, lo convierten en una incorporación extraordinaria para nuestro equipo".



"Estoy encantado de incorporarme al excepcional equipo directivo de Chervon y de centrarme en nuestros ambiciosos objetivos de crecimiento de ventas", afirmó Murray. "La tecnología avanzada de Chervon y sus sólidas capacidades de desarrollo de nuevos productos están diseñadas para impulsar a nuestra compañía hacia una posición de liderazgo mundial, y espero poder contribuir a alcanzar nuestros emocionantes objetivos en los próximos años".



Murray es graduado por la Universidad James Madison, situada en Harrisonburg, Virginia.



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Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE). Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, marcas que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.



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